Comment obtenir le skin Kratos du jeu vidéo God of War

Le dieu de la guerre arrive sur Fortnite KRATOS! Le fantôme de Sparte aura sa peau dans le jeu vidéo Epic Games dans ce chapitre 2 de la saison 5.

La saison 5 de ce chapitre 2 donne beaucoup, et qu’elle n’est sortie que depuis quelques jours. Après l’apparition de Galactus lors de l’événement final de la saison 4, de nombreux personnages des plus diversifiés sont apparus dans les jeux vidéo Epic.

Kratos dans Fortnite sera un skin que vous pourrez acheter dans la boutique d’objets. Vous pouvez acheter le skin de Kratos pour 1500 V-Bucks, sa hache Leviathan pour 1000 V-Bucks et le Guardian’s Shield pour 800 V-Bucks. Tout séparément nous coûte 3300 V-Bucks. Mais si ce que vous voulez, c’est l’ensemble, en ce moment (4 décembre 2020) et pendant 16 heures, le lot de quatre objets Kratos est à 2200 V-Bucks.

De plus, le bec de Kratos est la hache du Léviathan et selon les « HECSPERTS » dans le jeu Epic Games, c’est la première pose de victoire / animation faite avec le bec. Les joueurs PlayStation 5 auront également un autre look pour Kratos dans Fortnite. Le Spartiate aura l’armure du Dieu de la guerre disponible.

Galactus dans Fotnite

Le 1er décembre, à 22h00 en Espagne, Galactus a fait une apparition dans Fortnite. L’entité Marvel a essayé de manger la planète. Avec plusieurs des héros Marvel (Ironman, Thor …), nous avons utilisé le bus Fortnite comme navire, conduisant vers l’embouchure de Galactus pour faire exploser des millions de clones de notre bus.

