Comment obtenir le pistolet Harold Unkempt

Dans ce guide Borderlands 3, nous vous apprendrons comment obtenir l’une des meilleures armes du jeu. Comment obtenir le pistolet Unkempt Harold!

Dans Borderlands 3, il existe de nombreuses façons de jouer. Le classique de toujours, qui consiste à passer par le mode histoire et autre chose, et celui plus destiné aux amateurs de jeux, qui consiste à cultiver les meilleures armes pour affronter facilement les défis que le jeu propose . Aujourd’hui, nous vous apprenons Comment obtenir le pistolet Unkempt Harold?

L’utilisateur espagnol FilthyEagle, un expert de Borderlands, nous montre comment obtenir cette arme légendaire plus ou moins facilement. Nous vous rappelons que, comme toujours dans Borderlands 3, la meilleure façon de cultiver est de le faire en mode Chaos, plus c’est haut, mieux c’est. Gardez à l’esprit que les gouttes n’ont pas un pourcentage très élevé, vous devrez donc faire plusieurs tentatives.

La meilleure façon d’obtenir ce pistolet est d’aller au troisième DLC du jeu, Blood Bounty, et de le cultiver contre l’unique ennemi Caber Dowd dans la région de Sanguinastro Canyon. Il peut également sortir au hasard, mais uniquement dans ce DLC.

C’est une arme qui peut sortir dans n’importe quel élément et son schéma de tir est composé de plusieurs projectiles en ligne droite. L’inconvénient est que les projectiles sont très lents, de sorte que les ennemis les plus puissants pourront esquiver les balles avec une relative facilité.

Et c’est tout à blâmer, nous continuerons à apporter des guides Borderlands 3 que vous pouvez lire ici avec de nombreux autres guides pour vos jeux préférés. Alors restez à l’écoute au cas où vous voudriez obtenir une arme spécifique … ne manquez pas le butin!