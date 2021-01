Comment obtenir le pendentif de la sirène dans Stardew Valley

Si vous souhaitez épouser quelqu’un dans Stardew Valley, vous aurez besoin d’un objet appelé le pendentif de la sirène dans Stardew Valley; voici comment l’obtenir.

Où trouver le pendentif de la sirène à Stardew Valley

Pour obtenir le pendentif de la sirène, vous devrez trouver un PNJ appelé le vieux marin; vous pouvez trouver le vieux marin sur le côté est de la plage en ville. Cependant, vous ne pourrez pas accéder à cette section de la plage en raison d’un pont qui le fait briser lorsque vous démarrez le jeu; heureusement, vous pouvez remédier à cela en réparant le pont pour 300 bois.

Si vous ne savez pas comment obtenir du bois en abattant divers arbres; obtenir une hache améliorée accélérera ce processus, nous vous recommandons donc d’en obtenir une dès que possible. Vous pouvez également acheter du bois à l’atelier de menuiserie pour dix pièces d’or la première année, puis 50 pièces d’or la deuxième année.

Cela dit, une fois que vous avez obtenu les 300 bois requis, montez au pont illustré ci-dessous et cliquez sur l’option pour réparer le pont; cependant, réparer le pont ne suffit pas. Afin de trouver le Old Mariner de l’autre côté, vous devez attendre qu’il pleuve et entrer sur la plage avant 19 heures.

Une fois qu’il pleut, vous pourrez le retrouver de l’autre côté de la plage, et si vous marchez et lui parlez, il vous vendra le pendentif de la sirène pour 5 carats d’or.

