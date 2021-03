Dans ce guide Borderlands 3, nous vous apprendrons comment obtenir l’une des meilleures armes du jeu. Comment obtenir le fusil de chasse Slow Hand!

Dans Borderlands 3, il existe de nombreuses façons de jouer. Le classique de toujours, qui consiste à passer le mode histoire et autre chose, et celui plus destiné aux amateurs de jeux, qui consiste à cultiver les meilleures armes pour affronter facilement les défis que le jeu propose. Aujourd’hui, nous vous apprenons comment obtenir le fusil de chasse à main lente.

L’utilisateur espagnol FilthyEagle, un expert de Borderlands, nous montre comment obtenir cette arme légendaire plus ou moins facilement. Nous vous rappelons que, comme toujours dans Borderlands 3, la meilleure façon de cultiver est de le faire en mode Chaos, plus c’est haut, mieux c’est. Gardez à l’esprit que les gouttes n’ont pas un pourcentage très élevé, vous devrez donc faire plusieurs tentatives.

Ce fusil de chasse est une arme exclusive dans le DLC Handsome Jack, il sera donc nécessaire de l’avoir pour l’obtenir. C’est une goutte aléatoire, mais le moyen le plus simple de l’obtenir est de le cultiver à partir de PR4D4, qui est l’un des objectifs que le maire nous envoie. Nous pouvons trouver cet ennemi dans l’entrepôt de luxe.

Il peut apparaître dans n’importe quel élément. La principale caractéristique est qu’il tire de petites boules qui explosent à l’impact avec l’ennemi. Étant une arme Moxxi, notre santé se rétablira lorsque nous endommagerons la cible. Ce n’est pas une très bonne arme d’attaque, mais il est bon pour nous de résister.

Et c’est tout à blâmer, nous continuerons à apporter des guides Borderlands 3 que vous pouvez lire ici avec de nombreux autres guides pour vos jeux préférés. Alors restez à l’écoute au cas où vous voudriez obtenir une arme spécifique … ne manquez pas le butin!