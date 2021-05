Comment obtenir le filtre Hollywood sur TikTok et FaceApp

Astralpool Filtre à sable Astral Cantabric Side Modèle - Diamètre 500 - 9m3/h

Filtre à sable Cantabric Side La gamme de filtres à sable pour piscine Cantabric avec sortie latérale est une référence sur le marché en terme de longévité. Pour obtenir rendement et performances optimales, ils sont fabriqués en deux parties en thermoplastique injecté, puis soudés. Ils sont ensuite équipés dâ 'un collecteur et dâ 'un diffuseur en plastique inaltérable. Les filtres ainsi obtenus offrent une protection anticorrosion totale et se passent pour ainsi dire de maintenance. Disponibles en diamètres allant jusqu’à 900mm, les filtres Cantabric autorisent des débits élevés sans altération de la vitesse de filtration, assurant ainsi la transparence absolue de l’eau. Avantages Filtres en résine thermoplastique injectée. Corps de filtre résistant aux agents chimiques et atmosphériques. Conçus pour travailler dans les intempéries. Couvercle transparent facilitant l’inspection visuelle et l’accès à l’intérieur du filtre. Collecteur et diffuseur, pour un meilleur rendement en continu. Filtres équipés de bouchon de vidange de sable (2 pour le diamètre 750mm et 1 1/2 pour les diamètres 400, 500 et 600mm) Purge d’eau manuelle 3/4 intégrée au bouchon de purge sable, permettant une vidange sans perte de sable. Couleur Ivoire Les parties supérieures et inférieures du filtre sont unies par électro-soudage. Vanne multivoies avec voyant de turbidité, permettant les opérations de filtration, lavage, rinçage, recirculation, vidange, fermeture et hivernage. (sauf diamètre 900mm) Manomètre intégré facile à lire avec purge d’air manuelle. Socle intégré à la partie inférieure du filtre, avec trous de fixation au sol. Bouche large facilitant la manipulation et le chargement en média filtrant. Pression maximale de travail : 2,5 kg/cm² Caractéristiques techniques Diamètre Débit Surface filtrante effective Entrée / sortie Quantité nécessaire de Vanne Side Bouchon de vidange Sable Verre 400 mm 6 m3/h 0,126 m² 1 1/2 60 kg 50 kg Incluse 1 1/2 Inclus 500 mm 9 m3/h 0,196 m² 1 1/2 100 kg 80 kg Incluse 1 1/2 Inclus 600 mm 14 m3/h 0,283 m² 1 1/2 150 kg 120 kg Incluse 1 1/2 Inclus 750 mm 21 m3/h 0,442 m² 2 300 kg 240 kg Incluse 2 Inclus 900 mm 30 m3/h 0,636 m² 2 1/2 550 kg 440 kg Non incluse Inclus Dimensions Côtes en mm Modèle D H M N 6 m3/h 400 715 380 255 9 m3/h 500 800 415 290 14 m3/h 600 875 445 320 21 m3/h 750 1045 575 345 30 m3/h 900 1215 675 405 Prévoir une hauteur suffisante pour l’ouverture du filtre. Garantie commerciale dégressive de 10 ans La garantie commerciale du constructeur ou la garantie commerciale Azialo ne font pas obstacle au bénéfice, pour les consommateurs, de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et de la garantie légale des défauts de conformité des biens au contrat.