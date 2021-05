Votre guide d’utilisation du filtre GTA San Andreas sur TikTok, Snapchat et Instagram.

Un filtre qui peut nous transformer en personnages de Grand Theft Auto? Inscrivez-nous.

Comme vous le savez, les filtres font fureur sur TikTok, Snapchat et Instagram. Le mois dernier, le filtre Shifting de TikTok a explosé et il vous indique à quels personnages Marvel et Harry Potter vous ressemblez. Le filtre Expressify à changement de visage de la plate-forme s’est également avéré populaire et avait des gens en difficulté. Maintenant, c’est au tour du filtre GTA de commencer à prendre le contrôle de votre FYP.

Le filtre GTA (vous savez, basé sur le jeu vidéo emblématique qui consiste à participer à des activités criminelles et à éviter d’être attrapé par la police) met quatre personnages dans n’importe quelle image ou vidéo, donnant l’impression que vous êtes réellement dans le jeu lui-même. Sans surprise, c’est un succès auprès des joueurs. Voici comment le trouver et l’utiliser sur TikTok.

Comment obtenir le filtre GTA sur TikTok. Image: Rockstar Games, @earlyretirementsq via TikTok

Comment obtenir le filtre GTA sur TikTok et Snapchat

Bien que le filtre soit utilisé sur TikTok, il s’agit en fait d’un filtre Snapchat. Donc, pour utiliser le filtre GTA, vous devez vous assurer que vous avez téléchargé la dernière version de Snapchat.

1) Ouvrez Snapchat et cliquez sur l’icône de la loupe dans le coin supérieur gauche de l’écran.

2) Appuyez sur la barre de recherche et tapez « Grove Street World ». Ce filtre spécifique est de Nikita Treshalov.

3) Le filtre doit maintenant être appliqué. Vous pouvez agrandir ou réduire les caractères GTA et les déplacer sur l’écran. Assurez-vous que votre caméra arrière est allumée et créez votre vidéo en maintenant le bouton du milieu enfoncé pour enregistrer.

4) Enregistrez la vidéo sur votre pellicule et ouvrez votre application TikTok.

5) Dans TikTok, cliquez sur l’icône «+» en bas de l’écran.

6) Sélectionnez le bouton « Télécharger », choisissez votre vidéo et appuyez sur « Suivant ».

7) Dans « Sons », choisissez le son intitulé « San Andreas Theme Song » par YoungMaylay.

8) Ajoutez votre légende et partagez-la avec tous vos abonnés.

Et voilà! Vous avez maintenant une vidéo de filtre GTA sur TikTok.

Si vous souhaitez partager votre vidéo de filtre GTA sur Instagram au lieu de TikTok, c’est aussi très simple. Une fois enregistré sur votre pellicule depuis Snapchat, téléchargez simplement sur votre flux Instagram comme vous le feriez habituellement.

