La mise à jour 15.21 est arrivée; bien que ce soit une petite mise à jour, cela nous a donné le boss Predator à combattre. En le battant, vous pouvez relever le défi et débloquer la tenue; cependant, il pourrait laisser tomber autre chose. Ce quelque chose d’autre vous rendra invisible!

Comment obtenir le dispositif de dissimulation du prédateur dans Fortnite

Obtenir le dispositif de cape du prédateur dans Fortnite est assez simple, mais pas non plus. Vous devez vaincre Predator, qui est maintenant un boss, dans la carte Zero Point. Après sa défaite, il laissera tomber quelques objets, mais le plus important est le sien est le dispositif de dissimulation.

Tout ce que vous avez à faire est de trouver l’emplacement des prédateurs, mais rappelez-vous qu’il peut devenir invisible, ce qui sera plus difficile qu’il n’y paraît. Ensuite, vous devez le vaincre et piller l’appareil de son cadavre.

Le dispositif de dissimulation est un objet mythique, il est donc assez glorieux d’avoir dans un scénario de combat! Non seulement le Predator sera un adversaire difficile à tuer, mais vous devrez vous méfier des autres joueurs qui veulent cet objet incroyable.

« Dispositif de dissimulation du prédateur » « Devenez presque invisible pendant une courte période. L’effet est supprimé en échangeant des armes ou en nageant. » pic.twitter.com/oLygUoSsob – FortTory – Fortnite Leaks & News (@FortTory) 20 janvier 2021

Comment utiliser le dispositif de dissimulation du prédateur dans Fortnite

Utiliser le dispositif de cape de Predator dans Fortnite est simple comme bonjour; ramassez la goutte mythique lorsque le prédateur est vaincu à vos pieds. Et activez-le simplement une fois que vous l’avez, et vous deviendrez invisible!

Les fuyards ont déjà trouvé l’appareil et l’ont montré au monde entier, merci, Hypex, et merci, Ximton, pour l’exploration de données de ces informations. Vous trouverez ci-dessous un tweet où vous pouvez voir le dispositif de cape du prédateur en action!

Dispositif de cape de prédateur en jeu! (Suivre @ximton trop car il ne serait pas divulgué sans son aide) pic.twitter.com/uiTwIh9tbc – HYPEX (@HYPEX) 20 janvier 2021

Statistiques de l’appareil de dissimulation du prédateur

Bien sûr, on nous a montré comment cela fonctionne, mais qu’en est-il des informations relatives à l’appareil lui-même. Combien de temps cela dure-t-il? Quel est le temps de recharge? Ne vous inquiétez pas, cette information a également été découverte par Legendary Hypex.

Statistiques de l’appareil de cape de prédateur Durée – 30 secondes Refroidir – 30 secondes Durée de sortie – 1 seconde Expirer l’alerte – 5 dernières secondes Les PNJ peuvent également devenir transparents pendant 15 secondes et un temps de recharge de 30 secondes.



Quelques statistiques sur les appareils Predator: – Durée: 30 secondes

– Temps de recharge: 30 secondes

– Durée de sortie: 1 seconde

– Alerte d’expiration: 5 dernières secondes

– Les PNJ peuvent également devenir transparents pendant 15 secondes et 30 secondes de recharge – HYPEX (@HYPEX) 20 janvier 2021

Pour voir toutes les fuites provenant de la v15.21, rendez-vous sur notre page Leaked Skins et voyez ce qui va se passer dans le futur.