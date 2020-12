Comment obtenir le chapeau haut de forme chaotique à Roblox

La dernière des sept reliques de la quête «Ready Player Two Virtual Treasure Hunt» a été trouvée, et c’est le Chapeau haut de forme chaotique! Le chapeau haut de forme chaotique a été trouvé dans le jeu Roblox Dungeon Quest. Dungeon Quest est très populaire au sein de la communauté Roblox, donc beaucoup d’entre vous savent peut-être déjà comment jouer.

La quête pour obtenir le chapeau haut de forme chaotique nécessite plusieurs étapes et est sans doute la quête la plus difficile de la chasse au trésor virtuelle, alors soyez patient. En raison de certaines étapes qui deviendront claires au fur et à mesure que vous lirez, je pense que cette quête doit être terminée en une seule fois, sur un serveur, alors prévoyez une bonne partie du temps pour jouer. Plus important encore, pensez: amusez-vous et n’abandonnez pas!

Comment obtenir le chapeau haut de forme chaotique

Pour obtenir le chapeau haut de forme chaotique, allez dans Dungeon Quest. Ce guide a divisé la quête en trois étapes principales: Trouver les gemmes, les lumières clignotantes, et Le patron. Chaque étape nécessite beaucoup de travail, dont beaucoup sont uniques à votre propre compte. Tout dans cette quête ne peut pas être résolu en regardant une vidéo, c’est pourquoi il est si difficile d’obtenir le chapeau haut de forme chaotique. Assurez-vous donc de suivre ces étapes très attentivement, et vous repartirez victorieux avec le chapeau haut de forme chaotique!

Étape 1 – Trouver les gemmes

Vous devez d’abord touchez 7 gemmes colorées dans un ordre spécifique. Parcourez chaque gemme, en les touchant littéralement. Il n’y a pas d’indication audio, alors assurez-vous de les parcourir!

L’ordre exact des 7 gemmes colorées est:

rouge Jaune Bleu Cyan blanc Violet vert

Remarque: Si vous ne suivez pas cet ordre spécifique, l’étape 2 de la quête Chaotic Top Hat ne se déclenchera pas.

Les emplacements de chaque émeraude colorée sont comme tels:

rouge

En partant du point d’apparition, avancez et traversez le petit pont. Continuez tout droit jusqu’à ce que le chemin commence à tourner à droite. Ne tournez pas à droite sur le chemin. Au lieu de cela, regardez derrière l’un des premiers arbres que vous trouvez. Le joyau rouge est derrière cet arbre.

Jaune

Le joyau jaune est situé derrière un long bâtiment en pierre, dans une fissure dans le mur. Ce long bâtiment en pierre est situé au-dessus de la ponte, et plus précisément au-dessus du panneau « Rejoignez le groupe officiel » Dungeon Quest « . Voyagez dans cette direction ascendante jusqu’à ce que vous trouviez la fissure dans le mur.

Bleu

Le joyau bleu est caché derrière un arbre. Si vous suivez un chemin droit à partir de l’endroit où vous avez trouvé la gemme jaune, vous finirez par trouver cette gemme bleue derrière l’arbre.

Cyan

Ce joyau est sous le pont en bois qui est juste après le point d’apparition. Le joyau se trouve dans une grotte sous-marine. Nagez sous le pont et entrez dans la grotte pour trouver la gemme cyan.

blanc

La gemme blanche est située au-dessus des sacs d’entraînement avancés. Vous trouverez le joyau blanc derrière l’un des arbres.

Violet

Le joyau violet se trouve juste après la grande porte fermée qui est construite dans une montagne. La porte a une émeraude verte intégrée. Le joyau est situé derrière une paroi rocheuse, à droite de la grande porte fermée.

vert

La gemme verte est située derrière le point d’apparition où les rochers bloquent une grotte. Grimpez sur les rochers pour vous faufiler dans la grotte. Continuez dans la grotte jusqu’à ce que vous atteigniez un obby.

Cet obby est difficile. Soyez prêt pour une plateforme précise et de multiples tentatives. Pour la plupart des obby, vous voudrez sauter à la dernière seconde, alors chronométrez soigneusement vos sauts. À la fin de l’obby se trouve le joyau vert.

Étape 2 – Les lumières clignotantes

Maintenant, vous avez besoin d’un code à 6 chiffres pour déverrouiller la porte de la cellule afin d’atteindre l’étape 3. Pour obtenir le code, vous devez compter les lumières clignotantes, 5 au total. Au-dessus de la grotte de Boulder, vous devez vous tenir pour voir toutes les lumières clignotantes à la fois. Le code de chaque joueur est différent, vous ne pouvez donc pas récupérer le code d’une vidéo.

Remarque: Si vous avez un logiciel d’enregistrement comme OBS, utilisez-le pour pouvoir regarder les lumières clignoter au ralenti. Sinon, vous devrez regarder la séquence de clignotement encore et encore jusqu’à ce que vous soyez sûr que vous avez choisi le bon code.

Conseils:

Vous saurez que la séquence est terminée lorsque les lumières ne clignotent plus et qu’une longue pause s’ensuit. La quantité de lumières clignotantes = un nombre.

Par exemple: si 5 lumières clignotent en même temps, le premier chiffre est 5. Ensuite, si les lumières suivantes n’ont que deux lumières clignotantes, le deuxième chiffre est 2. Encore une fois, si les lumières suivantes n’en ont que 3 qui clignotent, le troisième le numéro de votre code sera 3. Mon code était le suivant:

3 1 3 3 5 2 0

Revenez ensuite sur le pont et cherchez la cellule verrouillée à droite. Entrez le code ici en cliquant littéralement sur les chiffres du clavier. Si vous l’avez saisi correctement, vous aurez été téléporté dans un endroit lumineux avec un tas de serveurs.

Étape 3 – Le patron

Cette séquence est sur une minuterie de 10 minutes, alors déplacez-vous à la hâte. Brisez la porte pour entrer dans un petit obby. Celui-ci est beaucoup plus facile que le joyau vert obby. Chronométrez correctement vos sauts et passez de l’autre côté en toute sécurité.

Brisez la porte pour atteindre la dernière chambre: The Glitch!

The Glitch Boss – Stratégie

Lorsque tout le sol devient gris, passez rapidement derrière un serveur. Si vous n’y arrivez pas à temps, vous subirez beaucoup de dégâts.

Évitez les lignes rouges et grises – le Glitch tirera des lasers sur vous.

Tout en utilisant votre attaque régulière, spammez vos attaques Q et E autant que possible. Cela crée un combo à trois qui inflige des tonnes de dégâts au Glitch.

Lorsque la santé du Glitch atteint la moitié, deux machines électriques stationnaires apparaîtront. Ils guériront le Glitch au fil du temps, alors éliminez-les aussi vite que possible.

Ne vous inquiétez pas: si vous perdez une vie, la santé du Glotch reste là où vous vous êtes arrêté. Mais attention à ne pas perdre les trois vies!

Lorsque vous le battez, le Glitch disparaîtra et vous obtiendrez une mission terminée. Vous venez de gagner le chapeau haut de forme chaotique!

Parce que la quête Chaotic Top Hat est si difficile, il pourrait être utile de suivre la vidéo de DeeterPlay, pour avoir une meilleure idée des emplacements des gemmes et de l’étape des lumières clignotantes.

Besoin d’aide pour trouver les autres objets de quête d’événement Ready Player Two? Nous avons des guides dans notre page Liste des codes promotionnels pour tous.