Comment obtenir le casque du Rip Tide à Roblox

Une autre des sept reliques de la quête «Ready Player Two Virtual Treasure Hunt» a été trouvée, et c’est le Heaume de la marée déchirante! Le casque du Rip Tide a été trouvé dans le jeu Roblox SharkBite. SharkBite est très populaire au sein de la communauté Roblox, donc beaucoup d’entre vous savent déjà comment jouer.

La quête pour obtenir le casque de la marée déchirante nécessite plusieurs étapes et est assez difficile, alors soyez patient. Heureusement, la plupart de vos progrès seront sauvegardés tout au long de cette quête. Alors ne vous inquiétez pas si le chronomètre atteint zéro – retournez simplement dans un nouveau serveur et continuez là où vous vous étiez arrêté! Surtout, amusez-vous et n’abandonnez pas!

Comment obtenir le casque du Rip Tide

Pour obtenir le Helm of the Rip Tide, vous devrez vous rendre dans SharkBite. Pour la première partie de la quête, vous devez jouer le rôle du requin. Puisque jouer en tant que requin est aléatoire, continuez à rejoindre un serveur jusqu’à ce que vous soyez le requin. Vous pouvez également augmenter vos chances de dépenser 15 Robux. Ou, vous pouvez configurer un serveur VIP qui vous facilitera la tâche, mais un serveur VIP Sharkbite coûte actuellement 10 Robux.

Remarque: Cette quête est beaucoup plus facile si vous jouez pendant la partie Jour du cycle de temps. Jouer pendant le cycle de nuit rendra beaucoup plus difficile de voir où vous allez.

Étape 1 – Incarnez le requin

Comme le requin, claque dans le 4 bouées rouges. Lorsque vous touchez les 4, votre boost se transforme en un Super Boost. Les bouées rouges flottent à la surface de l’eau, généralement aux quatre coins de la carte. Nagez jusqu’à ce que vous les trouviez tous. Assurez-vous de bien frapper les bouées, car le requin se déplace très vite!

Lorsque vous touchez les 4, votre boost se transforme en un Jouant toujours en tant que requin, utilisez le Super Boost pour percuter un fissure verte sous l’eau. La fissure verte se trouve sous le phare, sous l’eau. Nagez autour du phare sous l’eau jusqu’à ce que vous trouviez la fissure verte.

sous l’eau. Un poisson vert nommé Lennard apparaîtra là où vous vous êtes enfoncé dans la fissure. Il vous dira de vider les déchets du fond de l’océan.

Étape 2 – Jouez en tant qu’humain

De retour dans le hall, dirigez-vous vers l’entrée principale mais ne sortez pas. Au lieu de cela, regardez le mur avec 5 photos de fan art; l’un d’eux dit « SharkBiteFan7 ».

Face au mur, tapez et entrez cette phrase dans le chat: tu vas avoir besoin d’un plus gros bateau Ramassez toutes les super bouées qui jaillissent du mur.

Prenez un bateau pour île avec deux arbres. Sous l’eau se trouve le Titanic, un navire coulé. Nagez autour de cet endroit jusqu’à ce que vous le trouviez. Le Titanic est un grand navire coulé avec une lumière clignotante autour du centre. Pointe: En abaissant complètement vos paramètres graphiques pour cette partie, il sera plus facile de voir plus loin et de trouver le Titanic. Ramène les graphiques à la normale lorsqu’ils sont trouvés.

Sous l’eau se trouve le Titanic, un navire coulé. Nagez autour de cet endroit jusqu’à ce que vous le trouviez. Une fois trouvé, attachez 2 des super bouées vers l’avant du navire, près du droite et gauche du voyant clignotant.

vers l’avant du navire, près du Deux crochets sont situés sur le à l’arrière du navire. Trouvez-les et attacher les deux dernières super bouées pour eux.

sont situés sur le Trouvez-les et pour eux. Une cinématique se jouera lorsque les quatre super bouées auront été attachées. Regardez comme le titanic flotte à la surface.

Toujours sous forme humaine, retournez à la cachette de Lennard où vous avez détruit la fissure dans le mur. Il vous donnera un cadeau en diamant, mais le diamant a besoin de l’énergie du soleil.

Voyagez jusqu’au sommet du phare où se trouve un télescope.

Utilisez le télescope pour regarder le soleil. Votre écran devient jaune lorsque vous l’avez trouvé.

Suivez le nouveau chemin, qui vous mènera à un bataille de boss.

Étape 3 – Combat de boss

Surprise! Vous êtes dans l’Oasis et un poisson en particulier veut se venger. Ce boss est difficile et ne peut être endommagé que par utilisant ses missiles contre lui. Si vous êtes touché même une fois, vous devrez probablement tout recommencer.

Lennard a 3 phases d’attaque: Faisceaux laser, missiles et chutes de pierres.

Les faisceaux laser tournent autour du cercle entier de l’arène. Chargez en avant et évitez à tout prix d’être touché par les lasers.

le Missiles sont le seul moyen d’endommager Lennard. Quand il leur tire dessus, approchez-vous le plus possible de Lennard pour que les missiles le frappent à la place de vous. Si vous attendez trop longtemps, les missiles disparaîtront et une nouvelle phase commencera.

sont le seul moyen d’endommager Lennard. Quand il leur tire dessus, approchez-vous le plus possible de Lennard pour que les missiles le frappent à la place de vous. Les Falling Rocks semblent dispersés dans l’arène. Ils couvrent de vastes zones. Évitez les zones en surbrillance où elles tombent.

Une fois vaincu, vous vous téléporterez dans un sanctuaire où vous pourrez récupérer le Heaume de la marée déchirée + tenue!

Parce que la quête Helm of the Rip Tide est difficile, je vous recommande également de suivre cette vidéo de DeeterPlays où il vous guide tout au long de la quête.

