Comment obtenir le bronze à Valheim

Le bronze est le prochain niveau au-dessus de la pierre Valheim, mais obtenir du bronze est une tâche assez persistante qui nécessite l’obtention de plusieurs ressources. Cela dit, tout ce que vous devez savoir sur l’obtention du bronze vous attend ci-dessous.

Comment fabriquer du bronze à Valheim

Pour obtenir du bronze, vous devrez d’abord obtenir du minerai de cuivre et d’étain et les faire fondre dans une fonderie; après cela, vous pouvez fabriquer du bronze avec deux barres de cuivre et une barre d’étain à l’intérieur d’une forge. Ensuite, une fois que vous aurez obtenu du bronze, vous pourrez fabriquer tout le niveau de bronze d’outils, d’armes et d’armures, à l’exception d’une pioche en bronze; vous aurez besoin de bois de noyau pour déverrouiller la recette des pioches en bronze.

Pour récapituler, voici tout ce dont vous avez besoin pour le bronze:

Deux barres de cuivre: Pour fabriquer des barres de cuivre, vous aurez besoin de minerai de cuivre, qui se trouve dans de grands gisements de roches dans le biome de la Forêt-Noire.

Une barre d’étain: Si vous voulez des bars, vous devrez obtenir du minerai d’étain à partir de gisements d’étain le long des rives des rivières et des océans dans le biome de la Forêt-Noire.

Fonderie: Vous aurez besoin d’une fonderie pour faire fondre le minerai de cuivre et d’étain; vous pouvez en faire un avec 20 pierres et cinq noyaux surtling

Avant: Ensuite, vous aurez besoin d’une forge pour transformer vos barres de cuivre et d’étain fraîchement fondues en barres de bronze; vous pouvez en fabriquer un avec quatre pierres, quatre charbon, dix bois et six barres de cuivre.

