Comment obtenir le badge 2021 sur votre photo de profil TikTok

En ces jours de fin 2020 sur la plateforme de partage TIC Tac des badges avec le libellé 2021 ont commencé à apparaître sur les profils des utilisateurs, célébrant déjà l’année qui est sur le point d’arriver. Étant donné que l’année qui est sur le point de s’achever ne restera certainement pas dans les mémoires comme l’une des plus insouciantes de l’histoire, il est compréhensible que beaucoup souhaitent déjà regarder en avant en affichant la même reconnaissance; Heureusement, obtenir le badge 2021 sur la photo de profil TikTok est très simple et pour y arriver il suffit de suivre quelques étapes.

La médaille 2021 est en fait décernée automatiquement par TikTok à tous ceux qui décident de publier le résumé vidéo de leur année sur leur profil sur la plateforme, que l’application peut générer automatiquement. La fonction annoncée ces derniers jours rassemble les statistiques les plus significatives des profils individuels appartenant à ceux qui participent à l’initiative; à partir de ces données, un clip personnalisé est créé qui peut être partagé sur les mêmes pages de TikTok. De la date d’abonnement aux chansons les plus écoutées, en passant par les vidéos les plus appréciées et bien d’autres informations – ces éléments se retrouvent tous dans des clips que des centaines de milliers de personnes téléchargent en ligne depuis des jours.

Parmi les raisons du succès de l’initiative, il y a tout d’abord la volonté de partager de plusieurs utilisateurs, mais pas seulement; la possibilité d’obtenir une médaille supplémentaire à montrer à côté de sa photo de profil joue certainement un rôle. À la fin de la procédure de publication du clip, en effet, l’application elle-même attribue le badge, que les utilisateurs peuvent alors décider si montrer ou cacher en visitant les paramètres de votre compte. Si par hasard l’attribution automatique échoue après la publication de la vidéo, les paramètres du compte sont précisément la section de l’application à visiter – pour vérifier que le commutateur pour afficher la médaille est activé.