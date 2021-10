Comment obtenir l’autocollant ‘Who Are You In Love With’ sur Instagram Stories

Tout le monde ajoute l’autocollant « Qui es-tu amoureux de » à leurs histoires Instagram pour déclarer leur amour à quelqu’un de spécial. Voici comment l’obtenir.

Nous sommes habitués à voir les filtres Instagram devenir viraux, mais si vous avez été sur Instagram récemment, vous avez certainement remarqué que tout le monde utilise maintenant un autocollant spécifique.

Cette semaine, la tendance « Who Are You In Love With » a frappé Instagram et elle est toujours à la mode depuis. Le principe est simple. Tout ce que vous avez à faire est de partager une photo de quelqu’un dont vous êtes amoureux dans votre Story. Cela pourrait être votre petit ami, petite amie, BFF ou même vos frères et sœurs.

Vous devrez ensuite placer l’autocollant « De qui êtes-vous amoureux » au-dessus de votre photo pour participer à la tendance. Mais comment obtenir l’autocollant ? Eh bien, c’est là que nous intervenons. Voici comment sauter sur la tendance « Who Are You In Love With ».

Comment obtenir l’autocollant « Who Are You In Love With » sur Instagram. Image : Alamy

Contrairement à d’autres autocollants sur Instagram, l’autocollant « Who Are You In Love With » n’est pas réellement sur la page d’autocollants normale. Pour l’utiliser, vous devrez vous rendre sur le profil Instagram du créateur.

1) Tapez @astrida_03 dans la barre de recherche et cliquez sur son profil.

2) Cliquez sur le premier point culminant de l’histoire qui dit « Ajoutez votre autocollant ».

3) Faites défiler les histoires jusqu’à ce que vous trouviez celle qui dit « De qui es-tu amoureux ».

4) Sélectionnez « Ajouter le vôtre » et l’autocollant sera automatiquement ajouté à votre histoire.

5) Vous pouvez maintenant prendre une photo ou en ajouter une directement à partir de votre pellicule. Vous devrez ensuite télécharger votre histoire Instagram comme vous le feriez normalement.

Une autre méthode consisterait simplement à sélectionner « Ajouter le vôtre » si vous rencontrez quelqu’un d’autre qui a ajouté l’autocollant à ses histoires.

Autocollant « De qui es-tu amoureux ». Photo : @astrida_03 via Instagram

Maintenant, allez déclarer votre amour pour cette personne spéciale.

