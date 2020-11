Comment obtenir l’armure de pénétrateur dans les âmes de démon

L’armure de pénétrateur dans les âmes du démon est une armure que les joueurs peuvent obtenir s’ils trouvent un chemin derrière une porte cachée. Cela dit, dans ce guide, nous expliquerons comment obtenir l’ensemble d’armure de pénétrateur et comment surmonter les éléments cachés. Porte.

Comment obtenir l’ensemble d’armure de pénétrateur

Pour obtenir l’ensemble d’armure de pénétration, vous devrez obtenir un objet appelé clé rouillée et l’utiliser pour déverrouiller une porte cachée dans la salle intérieure de Tower Knight Archstone.

Mais pour obtenir la clé rouillée qui déverrouille la porte cachée, vous devrez d’abord déverrouiller le mode fracturé et cultiver des pièces en céramique qui n’apparaissent que dans ledit mode.

Comme nous l’avons expliqué dans notre guide pour le déverrouillage Mode fracturé, vous l’achetez pour 25000 âmes à l’Archstone, où vous apparaissez après avoir combattu Vanguard dans le nexus. Une fois achetés, vous pouvez ensuite passer à l’agriculture des pièces.

Lorsque vous avez au moins 26 de ces pièces, apportez-les à Sparkly the Crow dans le sanctuaire des tempêtes, et le corbeau vous les échangera contre la clé dont vous avez besoin.

Après avoir obtenu la clé, rapportez-la à la salle intérieure et déverrouillez la porte cachée. À l’intérieur, vous trouverez l’ensemble Penetrator Armor, et il vous fournira une résistance contre tous les types de dégâts et les effets de statut indésirables. L’armure Penetrator ressemble en apparence au boss Penetrator du jeu et comprend un total de quatre parties; casque, cuirasse, gantelets et grèves.