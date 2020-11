Dans le remake classique de Demon « s Souls, vous aurez besoin de divers objets appelés âmes démoniaques à des fins diverses. Le plus important d’entre eux est de fabriquer, d’améliorer ou d’obtenir de nouvelles armes. Tel est le cas avec le Silver Demon soul, et dans ce guide, nous expliquerons comment l’obtenir et pourquoi vous en avez besoin.

Comment obtenir l’âme du démon d’argent

Pour obtenir le Sliver Demon Soul, vous devrez tuer le Penetrator dans le palais bolétarien. Suivez les conseils ci-dessous pour vous aider à battre le boss du Penetrator.

Jetez pour esquiver toutes les attaques de mêlée de leur part; Assurez-vous également d’éviter leur attaque spéciale Penetrator. Vous saurez quand il sera temps de fuir lorsque l’arme du boss commencera à briller.

Bougez toujours et tirez sur lui les flèches de l’âme et de l’âme. Aussi, utilisez le sort Tempête de feu si vous l’avez car il fera des merveilles sur le boss Penetrator.

Utilisez une lance et un bouclier, mais ne vous reculez pas dans un mur. Pour éviter cela, restez dans des zones ouvertes où vous êtes libre de vous déplacer.

Après avoir tué le boss, avancez et pillez l’âme du démon Sliver qui les déposera. Lorsque vous obtenez l’âme, vous pouvez l’utiliser pour acheter le sort Lumière auprès de Sage Freke ou le sort Crused auprès de Yuria, la sorcière. Ou vous pouvez consommer l’âme du démon pour gagner 36000 âmes.