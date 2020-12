Comment obtenir la lame élémentaire dans Roblox Treasure Quest

Il y a des tonnes d’armes à collecter dans Roblox Treasure Quest qui varient en rareté de commune à ultime. Une arme légendaire particulière est la lame élémentaire. Si vous avez rassemblé les six lames élémentaires rares, découvrez comment les combiner en une seule arme toute puissante!

Informations générales

La lame élémentaire est une arme légendaire dans Roblox Treasure Quest. C’est une arme artisanale.

Niveau requis: 45 ou plus.

45 ou plus. Puissance: x3,27

x3,27 Force: 495

Il a une couleur arc-en-ciel, combinant les six armes élémentaires rares.

Comment obtenir la lame élémentaire

Pour obtenir la lame élémentaire dans Roblox Treasure Quest, vous devez avoir collecté ces six lames élémentaires rares:

Lame de lave

Lame d’herbe

Lame de tonnerre

Lame de cristal

Lame de glace

Lame de l’ombre

Une fois collecté, c’est un processus simple. Appuyez simplement sur le bouton Crafting pour ouvrir un inventaire de vos armes et une fenêtre de fabrication. Sélectionnez les armes ci-dessus et placez-les dans la table de fabrication. Appuyez sur Craft lorsque vous êtes prêt.

Remarque: Vous perdrez les six armes ci-dessus après avoir fabriqué la lame élémentaire. Vous n’aurez plus ces six armes dans votre inventaire.

Et c’est tout ce qu’il y a à faire. Une fois fabriqué, vous aurez désormais la lame élémentaire en votre possession. J’espère que vous avez déjà le niveau requis pour utiliser cette arme puissante. Sinon, vous aurez quelque chose à vous attendre à mesure que vous progressez!

