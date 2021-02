Comment obtenir du silex à Valheim

Pour tirer le meilleur parti des outils et des armes de départ Valheim, vous aurez besoin de silex, mais où et comment obtenez-vous même du silex? Continuez à lire et découvrez!

Où se procurer du silex à Valheim

Pour entrer du silex Valheim, vous devrez marcher le long des rivières et des plages; le long du côté où la terre rencontre l’eau, vous trouverez le silex frayant en grand nombre avec la pierre.

Cependant, vous devez être prudent car le long des rivières, les monstres ont tendance à apparaître, mais si vous avez une arme décente comme un arc brut, vous pouvez les tuer en un seul coup.

Cela dit, une fois que vous avez rassemblé du silex, vous pouvez ensuite fabriquer les éléments suivants énumérés ci-dessous.

Hache en silex: Nécessite quatre bois et huit silex à fabriquer.

Couteau à silex: Nécessite deux bois et quatre silex à fabriquer.

Lance de silex: Nécessite cinq bois, du silex de tente et deux chutes de cuir à fabriquer.

Flèche de la tête d’impression: Nécessite huit bois, deux silex et deux plumes à fabriquer.

Billot: Nécessite dix bois et silex à fabriquer.

Nous vous recommandons de fabriquer d’abord la hache en silex et le billot, car les deux vous aideront beaucoup dans les premières parties du jeu. La hache vous aidera à rassembler plus de bois et le billot vous permettra d’améliorer les objets au niveau deux.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous proposons une liste croissante de guides comme Comment obtenir du cuivre et Comment obtenir une pioche à Valheim.