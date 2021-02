Comment obtenir du minerai de fer à Valheim | Emplacements du minerai de fer

Le niveau d’objet suivant après le bronze est le fer, mais fabriquer des outils, des armures et des armes en fer est un peu un défi car les emplacements de minerai de fer sont rares et sont bloqués derrière le meurtre d’un boss. Mais n’ayez pas peur, car nous avons toutes les réponses que vous cherchez en attendant ci-dessous!

Comment faire entrer la ferraille Valheim

Pour obtenir du minerai de fer Valheim, vous devrez vous diriger profondément dans le biome du marais et le miner sous la forme de ferraille provenant de tas de ferraille boueux. Cependant, ces piles peuvent apparaître rares et espacées, il vaut donc mieux l’obtenir à partir de cryptes englouties, comme indiqué ci-dessous.

À l’intérieur de ces cryptes, vous pouvez trouver de grands emplacements de rebut boueux qui donneront beaucoup plus de minerai de fer que les petits nœuds qui apparaissent dans le marais; mais vous ne pourrez pas accéder à la ferraille boueuse tant que vous n’aurez pas obtenu la clé du marais lorsque vous tuez l’Ancien.

Une fois que vous avez obtenu la clé, vous pouvez simplement marcher et déverrouiller la porte et entrer à l’intérieur; quand vous êtes à l’intérieur, fouillez la crypte, et vous finirez par tomber sur ces murs de ferraille boueux.

Pour extraire les tas de ferraille boueux, vous aurez besoin d’une pioche d’au moins bois ou bronze; nous recommandons la pioche en bronze sur le bois de cervidé. Lorsque vous extrayez les tas de ferraille boueux, vous obtiendrez à la fois des quantités décentes de ferraille et des os fanés. Après avoir obtenu de la ferraille, vous pouvez ensuite la transformer en barres de fer en la jetant dans une fonderie, que vous pourrez ensuite utiliser pour fabriquer des outils en fer via la forge.

Mais avant de vous enfoncer profondément dans le marais, vous devez noter qu’il s’agit de l’un des biomes les plus durs et les plus dangereux du jeu. Des monstres de haut niveau parcourent également le marais sous la forme de dragur, de squelettes, de blobs, de lessivages.

Pour faire face à tous ces monstres, nous vous recommandons de fabriquer au moins une armure complète en bronze ou en peau de troll et avec un arc fin et des flèches de feu; les flèches de feu semblent également faire des dégâts insensés aux trois. Cela aiderait si vous fabriquiez également de l’hydromel de résistance au poison pour aider à combattre les attaques de poison de la goutte.

