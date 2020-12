Comment obtenir du cuir dans Minecraft

Le cuir est une ressource nécessaire pour fabriquer quelques objets comme des livres dans Minecraft. Cela dit, dans ce guide, nous expliquerons comment obtenir et fabriquer du cuir dans Minecraft.

Comment faire du cuir dans Minecraft

En bref, pour obtenir du cuir dans Minecraft, vous devrez le récolter sur des types spécifiques de foules ou d’animaux pacifiques du jeu. Certains animaux laisseront également tomber des objets spéciaux appelés peaux que vous pourrez ensuite utiliser pour fabriquer du cuir dans le jeu. Si vous continuez à lire, la liste ci-dessous vous indiquera tous les foules dans Minecraft que vous pouvez tuer pour obtenir du cuir.

Vaches

Mooshrooms

Les chevaux

Lama

Hoglins

Les ânes

Mules

En remarque, vous pouvez doubler la quantité de cuir que vous obtenez de ces animaux si vous utilisez un outil enchanté avec jusqu’à Looting III. De plus, pour chacun avec l’enchantement le plus élevé de Pillage III, vous pouvez obtenir jusqu’à un maximum de cinq gouttes de cuir supplémentaires. Vous ne devez pas simplement récolter le cuir des animaux, les Piglins vont parfois troquer pour cela si vous leur donnez un lingot d’or, et il apparaît dans les coffres des villages et des restes de bastion.

Que pouvez-vous faire avec Leather In Minecraft?

Une fois que vous avez du cuir Minecraft, vous pouvez ensuite fabriquer des combinaisons complètes d’armures en cuir de la même manière que vous le feriez avec d’autres armures. Mais avec l’armure, vous pouvez également créer des livres et un cadre d’objet avec le motif suivant, comme indiqué ci-dessus.

Cela termine ce guide, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, consultez notre Minecraft page d’actualités et de guides plus utiles.