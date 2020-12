Avec la dernière mise à jour majeure de Genshin Impact, ainsi qu’une nouvelle région, de nouvelles quêtes, de nouveaux matériaux et de nouvelles recettes! Il y a des tonnes de choses que vous pouvez faire, alors nous espérons que vous aurez beaucoup de temps!

Comment obtenir du beurre dans Genshin Impact

Pour obtenir du beurre dans Genshin Impact, vous devez transformer le lait en utilisant une marmite ou l’Adepti Seeker’s Stove. En utilisant l’un de ces appareils, au lieu de cuisiner, vous utilisez l’onglet suivant, appelé Traitement. Ici, vous pouvez transformer des ingrédients en d’autres ingrédients. Dans ce cas, tant que vous avez deux lait à transformer en un seul beurre, alors vous êtes doré.

Le lait n’est pas une chose difficile à trouver, car il y a deux magasins dans le pays de Teyvat qui le vend pour 100 Mora. A Mondstadt, la boutique s’appelle Marchandises générales de Mondstadt, et à Liyue, la boutique s’appelle Seconde vie. Vous ne pouvez en acheter que 100 dans chaque magasin et les stocks sont actualisés quotidiennement, vous pouvez donc toujours en acheter plus. Bien que nous soyons sûrs, vous n’avez pas besoin de 200 bouteilles de lait!

Si vous avez amélioré votre réputation avec Mondstadt et Liyue, au moins jusqu’au niveau 4, vous bénéficierez en fait d’une réduction de 10% et pourrez acheter du lait pour 90 Mora!

Traiter les ingrédients est très simple; nous avons un guide sur la façon de le faire, alors vérifiez-le pour des instructions plus détaillées. Mais en gros, allez dans une marmite ou utilisez votre Adepti Seeker’s Stove, dirigez-vous vers l’onglet de traitement et cliquez sur l’icône du beurre. S’il est grisé, vous n’avez pas les ingrédients pour le transformer. Si vous le faites, vous pouvez cliquer dessus, puis vous pouvez attribuer le nombre que vous souhaitez traiter.

Rappelez-vous, ce processus prend du temps et pour transformer le beurre; cela prend en fait 5 minutes de temps réel. Cela signifie que si vous en faites 10, cela prendra 50 minutes pour le faire. Bien que ce ne soit pas le moment du tout si vous explorez la nouvelle région de Dragonspine de 1.2!

