Comment obtenir des slimes de cristal dans Slime Rancher

Les slimes de cristal sont des variantes dangereuses de slimes que les joueurs peuvent trouver et capturer dans Sime Rancher, mais où pouvez-vous même les trouver?

Où trouver des slimes de cristal dans Sime Rancher

Pour obtenir des boues de cristal, vous devrez soit visiter le volcan de cristal à l’intérieur de la carrière d’Indigo; près de l’étang slime flaque est l’une des trois entrées du volcan Crystal. Prenez l’une des entrées et suivez le chemin, et vous finirez par trouver des slimes de cristal à l’intérieur de la grotte.

En plus du volcan Crystal, vous pouvez également trouver des slimes de cristal sur une île au large de la carrière Indigo; on l’appelle l’île des cendres. Si vous explorez un peu cette île, vous finirez par trouver des slimes de cristal plus profondément dans l’île des cendres.

Cela dit, avant de partir à la recherche de ces slimes, assurez-vous de savoir dans quoi vous vous embarquez. Les slimes de cristal sont l’un des slimes les plus dangereux du jeu qui peuvent vous tuer assez rapidement, même si vous avez acheté des améliorations de santé.

En relation: Comment débloquer des trésors dans Slime Rancher

Cela est principalement dû à leurs bizarreries uniques, qui les font répandre des cristaux dangereux sur de grandes surfaces au sol lorsqu’un joueur est proche. Si vous les agitez, ce problème ne s’intensifie qu’à mesure que la vitesse à laquelle ils produisent ces cristaux nocifs augmente.

Cependant, il existe des moyens de contrer les cristaux; la première consiste à répandre de l’eau dans la zone à proximité et sur les boues cristallines. Cela les empêchera de produire les cristaux pendant au moins 20 secondes, ce qui vous donnera suffisamment de temps pour les capturer ou récolter les plorts.

Parallèlement à cela, vous pouvez également acheter une boîte à musique, ce qui réduira la vitesse à laquelle les boues de cristal produisent des cristaux et s’agitent; Vous pouvez acheter une boîte à musique pour améliorer un corral de slime pour 350 newbucks.