Comment obtenir des sashimis à Stardew Valley

Tout au long de Stardew Valley, vous pourrez fabriquer un certain nombre d’articles alimentaires via des recettes alimentaires; le sashimi est l’un de ces aliments et voici comment l’obtenir.

Comment faire du sashimi à Stadew Valley

Pour mettre du sashimi Stardew Valley, vous devrez obtenir la recette de sashimi de Linus lorsque votre niveau d’amitié est d’au moins trois cœurs. À ce stade, vous recevrez la recette de sashimi par la poste de Linus.

Cela dit, si vous ne savez pas comment booster niveau d’amitié avec les PNJ, nous avons un guide intelligent qui détaille cela. Une fois que vous avez obtenu le formulaire de recette, Linus, vous pouvez ensuite faire cuire le sashimi en utilisant les options suivantes.

Cuisine de ferme améliorée: Vous devrez améliorer votre maison une fois pour déverrouiller la cuisine; Vérifiez ci-dessous pour tous les détails de ce dont vous avez besoin. Or 10k 450 bois

Kit de cuisson: Pour obtenir le kit de cuisson, vous aurez besoin des éléments énumérés ci-dessous et d’au moins neuf en recherche de nourriture.

En relation: comment faire entrer des barres de fer Stardew Valley

Vous pouvez également obtenir des sashimis de temps en temps auprès de Krobus le samedi ou du Stardrop Saloon. Lorsque vous obtenez votre recette de sashimi, cliquez simplement sur votre cuisinière ou sur votre kit de cuisson pour la faire cuire; vous aurez également besoin de tout type de poisson pour le fabriquer. Si vous ne savez pas comment obtenir du poisson, en bref, vous devrez vous procurer une canne à pêche et l’utiliser près d’une source d’eau.

Pour en savoir plus Stardew Valley, Chez PGG, nous vous avons couvert avec des tonnes de guides comme comment obtenir l’essence du vide et comment obtenir des fruits anciens Stardew Valley.