Comment obtenir des recherches dans le guide Bitlife

Votre personnage dans Bitlife a un total de quatre statistiques, toutes affectent chacun de vos mouvements et déterminent pourquoi les types d’activités que vous pouvez faire. L’un s’appelle l’apparence, et l’élever pourrait vous aider dans votre vie amoureuse et obtenir des emplois célèbres.

Comment améliorer votre apparence dans Bitlife

Pour obtenir les statistiques des regards Bitlife, vous devrez vous engager dans des activités qui rehaussent l’apparence. Cependant, avant d’essayer d’augmenter votre apparence, vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de le faire, car certaines de ces activités vont brûler un trou dans votre portefeuille.

Néanmoins, si vous voulez rehausser votre apparence Bitlife, votre meilleur pari est les activités suivantes énumérées ci-dessous.

Gym

Chirurgie plastique

Salon / Spa

Aller à la salle de gym est sans doute votre meilleure méthode pour améliorer votre apparence; cela coûte également moins cher que la chirurgie plastique et les options de salon / spa. Pour cette raison, nous vous recommandons d’aller au gymnase au moins une fois par an lorsque l’option se déverrouille. Une fois qu’il se déverrouille, vous pouvez choisir l’option d’aller à la salle de sport sous les activités de l’esprit et du corps.

La prochaine option, la chirurgie plastique, est votre option la plus chère pour rehausser l’apparence du jeu; c’est aussi le meilleur mais comporte un peu de risque. En bref, lorsque vous allez chez un chirurgien plasticien, votre opération peut être réussie, ce qui rehaussera votre apparence en fonction du coût de l’intervention.

Cependant, il a également une chance d’échouer, ce que l’on appelle une opération bâclée, et s’il échoue, cela réduira votre statistique d’apparence. Pour cette raison, nous vous recommandons fortement de dire cette option pour la fin lorsque vous pouvez vous le permettre. Lorsque vous pouvez vous permettre le risque et le coût de la chirurgie plastique, vous pouvez le trouver sous Activités.

En plus d’aller chez un chirurgien plasticien, choisissez l’une des options Salon & Spa à Bitlife est également un excellent moyen de lever les yeux. Pour commencer, cliquez sur Salon & Span; ce sera une baisse de la chirurgie plastique sous activités. Après cela, vous verrez alors une liste d’activités; cependant, seuls certains d’entre eux rehausseront votre apparence. Cela dit, consultez la liste ci-dessous pour toutes ces activités.

Coiffeur

Travail de teinture

Salon de bronzage

Salon d’épilation

Salon de manucure

