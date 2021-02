Comment obtenir des os flétris à Valheim »wiki utile Emplacements Withered Bone

Si vous voulez invoquer le troisième boss Bonemass à Valheim, vous aurez besoin de dix os desséchés; mais où pouvez-vous obtenir ces os, et où sont-ils situés?

Où trouver des os flétris à Valheim

Vous pouvez obtenir des os flétris à Valheim en explorant et en exploitant des monticules de ferraille boueux dans des cryptes englouties trouvées dans le biome des marais. Cependant, pour entrer dans ces cryptes, vous aurez besoin d’une clé de marais, qui est une récompense pour avoir tué le deuxième boss du jeu, les Eldar.

Une fois que vous avez obtenu une clé, localisez une crypte engloutie dans le marais; vous voudrez rechercher une grande structure en pierre avec des torches vertes brillantes à l’avant, comme indiqué ci-dessus. Lorsque vous êtes à l’intérieur de la crypte, dirigez-vous vers le bas et commencez à extraire des tas de ferraille boueux, et vous finirez par obtenir un os desséché en guise de ressource.

Vous pouvez également trouver de la ferraille, qui est nécessaire pour fabriquer une armure de fer, alors assurez-vous de saisir tout cela lorsque vous le pouvez; vous aurez également besoin d’une pioche en bronze ou pour extraire les tas de ferraille boueux.

Nous vous recommandons de construire un drakkar ou un Krave et de le garer à l’extérieur à une distance de sécurité de la crypte pour charger toutes les ressources que vous obtenez de la crypte engloutie. Cela vous permettra de faire plus d’une course et d’obtenir autant que vous le pouvez de la crypte engloutie; Parallèlement, assurez-vous d’explorer toutes les pièces, car vous pouvez parfois avoir des os flétris, entre autres, dans les salles de pillage des coffres.

