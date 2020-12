Comment obtenir des mouchoirs en papier dans Yakuza Like A Dragon

Dans Yakuza Like A Dragon, vous pouvez compléter de nombreuses mini quêtes de héros à temps partiel, et certaines d’entre elles ont des gains énormes, comme nous l’avons expliqué précédemment dans notre guide de l’argent. Cependant, une quête de héros à temps partiel prend le gâteau car tout ce que vous faites est de donner du papier toilette aux gens, ou dans ce cas, des «mouchoirs en papier». Ces quêtes de héros à temps partiel dont vous avez besoin pour terminer sont appelées « Straight Outta Paper » et sont classées comme livraisons spéciales dans l’application.

Cela dit, si vous complétez les cinq d’entre eux, vous gagnerez jusqu’à 97000 yens et du matériel décent. Si vous continuez à lire ci-dessous, je vais vous expliquer comment obtenir des mouchoirs en papier Yakuza comme un dragon.

Comment obtenir des mouchoirs en papier

En bref, pour obtenir des mouchoirs en papier, vous devrez les acheter à Kan-san au mini-jeu de collecte de canettes pour 200 points. Vous ne pouvez acheter les tissus que chez Kan-san, donc heureusement, ils ne coûtent que 200 points, ce qui peut être obtenu très facilement en jouant au jeu. Si vous n’avez pas assez de points, je vous recommande de jouer la difficulté la plus difficile du mini-jeu qui rapporte le plus.

Une fois que vous avez obtenu des mouchoirs en papier, vous devez ensuite trouver la personne qui en a besoin, comme décrit par l’application. Lorsque vous découvrez l’endroit où vous devez vous rendre, apportez les mouchoirs en papier à la personne; ils seront généralement coincés dans une cabine de salle de bain. Cela dit, voici tous les endroits où vous devez vous rendre et combien de mouchoirs de poche ils auront besoin.

Route Iesaki : dix

Parc Hamakita: 1

Quartier chinois: 3

Route de Tsurugame 5

Gare de Kamiuchiu: 2

Vous aurez besoin d’un total de 21 tissus pour terminer les cinq quêtes. Pour en savoir plus sur YAkuza Comme Dragon, visitez notre Yakuza page de guide.