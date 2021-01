Malédictions dans Mer des voleurs sont un objet de vanité rare que vous pouvez équiper du coffre de vanité. Ils n’offrent aucun avantage autre que la modification de l’apparence de votre personnage et ils ne changent en rien les mécanismes du jeu. Pourtant, ils sont une fonctionnalité amusante à ajouter à votre personnage, et les porter vaut certainement le droit de se vanter!

Comment obtenir des malédictions dans Sea of ​​Thieves

Il y a actuellement trois malédictions dans Sea of ​​Thieves. Ils sont tous obtenus en terminant des Tall Tales spécifiques et en recevant la mention Légendaire associée à leurs Contes respectifs. Ce n’est pas une tache facile. Recevoir la mention élogieuse légendaire nécessite que vous complétiez le Tall Tale plusieurs fois et que vous trouviez chaque objet secret qui lui est attribué. La pire partie? Chaque malédiction a son propre grand conte, vous devrez donc le faire trois fois si vous voulez obtenir chaque malédiction. Soyez prêt pour beaucoup de navigation!

Malédiction de l’ordre

C’est probablement la première malédiction que vous obtiendrez depuis le Tall Tall qui lui est associé, Le voleur maudit, est l’un des premiers Tall Tales à débloquer dans le jeu. Vous trouverez ci-dessous toutes les félicitations que vous devez obtenir si vous souhaitez recevoir la malédiction de l’ordre. Après les avoir terminés, vous pourrez équiper la malédiction dans votre coffre de vanité.

La clé du voleur: Récupérez la clé squelette.

Récupérez la clé squelette. Reliques du voleur maudit: Renvoyez les artefacts du capitaine Briggsy.

Renvoyez les artefacts du capitaine Briggsy. Enfin libre: Battez le capitaine Briggsy.

Battez le capitaine Briggsy. Le voleur maudit: Achevée Le voleur maudit.

Achevée Le voleur maudit. La piste du chasseur: Découvrez tous les journaux du chasseur de primes.

Découvrez tous les journaux du chasseur de primes. Le plus grand ennemi de Briggsy: Terminez le conte cinq fois.

Terminez le conte cinq fois. Souvenirs fatidiques: Terminez toutes les autres recommandations pour Le voleur maudit.

Malédiction des rivages d’or

Cette malédiction est disponible une fois que vous avez obtenu toutes les félicitations dans le Rivages d’or Grand conte. C’est le dernier en ligne de la série de quêtes principale et peut être une corvée à accomplir. Vous trouverez ci-dessous toutes les félicitations que vous devez obtenir si vous souhaitez recevoir la malédiction Shores of Gold. Après les avoir terminés, vous pourrez équiper la malédiction dans votre coffre de vanité.

L’île fabuleuse: Atteignez les rivages de l’or.

Atteignez les rivages de l’or. Chemin vers la fortune abandonnée: Découvrez la pièce Gold Hoarder.

Découvrez la pièce Gold Hoarder. Rivages d’or: Achevée Rives d’or.

Achevée Rives d’or. La tache de la cupidité: Découvrez tous les journaux de Briggsy.

Découvrez tous les journaux de Briggsy. Seigneur de l’or: Renvoyez le crâne du trésorier d’or cinq fois.

Renvoyez le crâne du trésorier d’or cinq fois. Or et gloire: Terminez toutes les autres recommandations pour Rives d’or.

Terminez toutes les autres recommandations pour Rives d’or. Chercheur de grande aventure: Terminez toutes les distinctions de Tall Tale (de la série de quêtes principale uniquement).

La malédiction cendrée

Au lieu d’obtenir d’abord la malédiction de l’ordre, vous pouvez commencer par cette malédiction. C’est une récompense pour avoir terminé le Tall Tale autonome La malédiction cendrée de la mise à jour Hearts of Fire. Vous trouverez ci-dessous toutes les félicitations que vous devez obtenir si vous souhaitez recevoir The Ashen Curse. Après les avoir terminés, vous pourrez équiper la malédiction dans votre coffre de vanité.

La cachette du menteur: Découvrez le repaire de Stitcher Jim.

Découvrez le repaire de Stitcher Jim. Le chemin du roi éternel : Prenez le chemin du roi éternel.

: Prenez le chemin du roi éternel. Le chemin de la flamme réprouvée: Prenez le chemin de la flamme réprouvée.

Prenez le chemin de la flamme réprouvée. Le chemin du cœur brûlant: Prenez le chemin du Burning Heart.

Prenez le chemin du Burning Heart. Le feu se lève: Découvrez le coffre de la rage.

Découvrez le coffre de la rage. Les schémas de Stitcher: Découvrez les journaux de Stitcher Jim.

Découvrez les journaux de Stitcher Jim. Coeur du feu: Terminez l’histoire.

Terminez l’histoire. Sauveur d’âmes: Terminez le conte trois fois.

Terminez le conte trois fois. Le Blackwyche Reborn: Remplissez toutes les félicitations pour Coeur du feu.

Terminer ces trois étapes prend beaucoup de temps et vous obligera probablement à jouer à Sea of ​​Thieves pendant de nombreuses heures. Cependant, The Shores of Gold Curse est l’un des objets de vanité les plus prestigieux du jeu! Bonne navigation!

