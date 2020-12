Comment obtenir des implants dans Cyberpunk 2077

Implants ou «Cyberware» dans Cyberpunk 2077 peut considérablement améliorer et débloquer diverses capacités ou vous permettre de débloquer tout votre potentiel de combat en vous donnant plusieurs améliorations de statistiques et capacités passives. Cela dit, dans ce guide, nous expliquerons comment et où obtenir des implants Cyberpunk 2077.

Comment obtenir des implants et comment les acheter et les installer

En bref, pour obtenir des implants Cyberpunk 2077, vous devez visiter un Ripperdoc, car il en vendra différents types et les installera pour vous. Vous pouvez trouver un Ripperdoc sur la carte marqué par une icône de ciseaux blanche; filtrez la carte pour n’afficher que les points de service, afin de faciliter leur recherche.

Une fois que vous obtenez un implant, vous pouvez l’installer dans plus de 11 emplacements différents de votre corps, chacun faisant quelque chose pour améliorer ou débloquer une capacité ou une compétence passive pour vous. Parallèlement à cela, Cyberpunk 2077 Les implants sont également disponibles dans diverses raretés similaires à d’autres éléments du jeu, par exemple, communs, rares, rares et légendaires. Voir la liste ci-dessous pour toutes les catégories d’implants.

Cortex frontal

Système oculaire

Système circulatoire

Système immunitaire

Système nerveux

Système tégumentaire

Système opérateur

Squelette

Mains

Bras

Jambes

Cependant, l’installation d’implants de haut niveau a un prix, c’est-à-dire qu’ils coûteront une tonne d’argent à installer. Heureusement, vous pouvez également les obtenir en tant que récompenses des quêtes et activités secondaires, avec leur installation gratuite. Vous trouverez beaucoup de ces implants dans le jeu, et si vous revenez plus tard, vous mettrez à jour cette liste avec tous ceux que vous pouvez débloquer.

C’est tout ce que nous avons pour vous concernant les implants. Revenez pour plus d’informations plus tard dans la semaine. Pour d’autres articles sur Cyberpunk 2077, consultez la page du jeu ici.