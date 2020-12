Comment obtenir des fragments de ver de givre et des cristaux de ver de givre dans Genshin Impact

Un nouveau matériel est ajouté pour les défis de l’acte I dans le nouvel événement, Le prince de craie et le dragon. Malheureusement, ce nouveau matériel disparaîtra à la fin de ce défi et ne pourra être utilisé pour rien d’autre dans le jeu!

Comment obtenir des fragments et des cristaux de ver de givre dans Genshin Impact

Pour obtenir des fragments et des cristaux de ver de givre dans Genshin Impact, vous devez d’abord avoir terminé la quête Désir purulent. Une fois que cela sera fait, les ennemis de Dragonspine commenceront à laisser tomber ces deux nouveaux objets. Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Les fragments de ver de rime sont des cristaux font partie de l’acte I de l’événement Le prince de craie et le dragon, et ces deux éléments sont nécessaires pour le compléter. Pour trouver ces objets, vous devez compléter les ennemis dans la région de Dragonspine; aller en dehors de la région vers d’autres régions comme Mondstadt et Liyue ne vous rapportera pas ces matériaux.

Comme il existe deux types différents, cela signifie que les fragments usés par le rime sont l’élément le plus courant des deux. Cela signifie que vous pouvez tuer des ennemis réguliers dans Dragonspine pour qu’ils déposent cet objet, mais rappelez-vous que c’est aléatoire, vous devrez peut-être en tuer beaucoup. Celui-ci est le plus facile des deux à compléter.

Cependant, les cristaux Rime-Worm sont une tout autre affaire, car ils sont les plus rares des deux éléments nécessaires, car ils sont décrits comme chuté lors de circonstances spéciales. Cela pourrait signifier que vous devez tuer les plus gros ennemis pour qu’ils tombent, peut-être dans l’habitat du monstre ou les tuer lorsqu’une tempête de neige se produit, ce qui est une circonstance spéciale et mortelle si vous nous le demandez, surtout si vous n’êtes pas préparé.

Cela rend l’acquisition des cristaux un peu un problème, car être dans des tempêtes de neige sans être préparé peut facilement vous tuer en raison du nouvel effet Sheer Cold. Une nouvelle barre bleue apparaît au-dessus de votre barre de santé lorsque Sheer Cold est accumulé; quand cela atteint le maximum, votre santé commencera à s’épuiser, et quand cela atteindra zéro, votre personnage mourra.

Assurez-vous d’être prêt avant d’entrer dans une tempête de neige pour tuer les ennemis qui lâchent les cristaux usés par le givre. Vous pouvez vous préparer en ayant un utilisateur Pyro dans votre équipe ou en améliorant l’Arbre porteur de givre pour gagner le diagramme de la bouteille chauffante.

Si vous avez de la chance, il peut même s’agir de quartz écarlate dans la région, et en le brisant et en ramassant le matériau, vous gagnerez un buff qui aidera à réduire l’accumulation de Sheer Cold.

Ce défi n'est que l'acte 1.