Comment obtenir des composants de mise à niveau dans Cyberpunk 2077

Si jamais vous souhaitez fabriquer ou améliorer une arme dans Cyberpunk 2077, vous aurez besoin de composants de mise à niveau et de diverses autres ressources. Heureusement, il existe plusieurs façons de rassembler ces objets dans le jeu. Cela dit, si vous continuez à lire, nous vous expliquerons toutes les façons dont vous pouvez obtenir des composants de mise à niveau dans Cyberpunk 2077.

Où pouvez-vous obtenir des composants de mise à niveau dans Cyberpunk 2077?

En bref, il existe plusieurs façons d’obtenir des composants de mise à niveau dans Cyberpunk 2077, et le premier d’entre eux est de piller et d’explorer. Pour commencer, lorsque vous explorez les repaires de gangs ou que vous effectuez les différentes missions, vous pouvez trouver des composants de mise à niveau qui tombent sous forme de butin à la fois sur les ennemis et dans des conteneurs de butin.

Vous pouvez également trouver des marchands d’armes et d’ordures vendant des composants d’amélioration rares; cependant, ils ne proposent pas souvent les variantes de rareté légendaire ou épique. Néanmoins, les marchands peuvent toujours servir de moyen facile et bon marché de se réapprovisionner en composants de mise à niveau de niveau inférieur.

La prochaine chose que vous pouvez faire pour obtenir des composants de mise à niveau est de démonter les armes et l’armure; ce sera probablement votre meilleure option dès le début pour obtenir des composants de mise à niveau et des versions de niveau supérieur. Si vous souhaitez démonter un article. Vous devrez entrer dans votre inventaire puis dans votre sac à dos.

Une fois là-bas, mettez en surbrillance l’élément que vous souhaitez démonter ou maintenez le curseur dessus, et maintenez la touche de démontage enfoncée. Vous pouvez voir quelle clé il s’agit pour vous en regardant en bas à droite de votre écran. Après avoir maintenu la touche enfoncée, l’objet sera démantelé et vous obtiendrez un composant de mise à niveau de la rareté de l’objet.

