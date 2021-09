Comment obtenir des billets pour l’excursion ABBA Voyage

Le groupe pop suédois à succès a conçu le genre de concert qu’ils ont toujours voulu faire – où ils peuvent voyager dans le temps et se produire pour les fans comme des versions numériques de leur meilleur moi.

Le public verra le groupe tel qu’il était en 1979, mais avec une touche futuriste, et les fans seront emmenés dans le voyage d’ABBA avec la musique de chaque décennie.

En plus de l’admission générale et de l’auditorium, il existe également des billets de cabine de danse disponibles pour ceux qui savent que rester assis ne sera tout simplement pas une option.

La tournée ABBA Voyage devrait commencer le 28 mai 2022 et le concert se poursuivra jusqu’au 4 septembre 2022.

Il existe trois types de billets pour le circuit ABBA Voyage à Londres et les prix commencent à 21 €.

Les horaires d’ABBA Voyage sont généralement tous les lundis, jeudis et vendredis à 19h45 avec deux séances le week-end : 15h et 19h45 les samedis et dimanches.