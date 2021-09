Comment obtenir des billets pour la tournée Ed Sheeran 2022

Ed Sheeran est de nouveau en tournée au Royaume-Uni en 2022 – et nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour vous procurer des billets.

Son quatrième album = (Equals) arrivera le 29 octobre 2021 avant sa nouvelle tournée, qui le conduira dans des villes du Royaume-Uni et d’Europe à l’été 2022.

Ed Sheeran sera dans six endroits au Royaume-Uni et il y aura 12 concerts au total. La tournée 2022 débutera le 12 mai à Belfast et se terminera au stade de Wembley le 1er juillet.