Comment obtenir des âmes de démon en tête

Si vous utilisez des armes de mêlée, utilisez une arme à deux mains et couvrez-la de résine de pin pour pouvoir infliger des dégâts de feu supplémentaires au boss. Vous pouvez acheter de la résine de pin auprès du marchand Dregling à la fois dans le Phalanx Archstone et le Tower Knight Archstone.

Après avoir obtenu de la résine de pin, attaquez Phalanx de front et ne vous arrêtez pas, lorsque votre endurance diminue, retombez et mettez-vous à couvert et attendez qu’il se reconstitue.

Une fois que c’est fait, recommencez à attaquer Phalanx et répétez cela jusqu’à ce que vous le battiez.