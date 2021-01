Comment obtenir de l’or dans Red Dead Redemption 2 Online

Si vous souhaitez jouer avec les rôles de spécialistes ou obtenir certains éléments Red Dead en ligne, vous aurez besoin de cultiver de l’or.

Comment obtenir de l’or rapidement dans Red Dead Redemption 2 Online

Il y a plusieurs façons pour un joueur d’obtenir de l’or Red Dead en ligne; cependant, soyez averti que vous êtes dans une sacrée mouture. Mais dans l’ensemble, si vous êtes un joueur régulier, il ne devrait pas être trop difficile d’obtenir un flux régulier d’or si vous suivez les méthodes que nous avons énumérées ci-dessous.

Terminer les missions (histoire et étranger)

Se répandre dans le vaste monde ouvert de RDR2 en ligne d’innombrables missions attendent le joueur; faire ces missions vous récompensera avec un revenu de départ régulier. Pour cette raison, nous vous recommandons de jouer à toute la campagne d’histoire et de terminer des missions étranges tout en explorant le monde ouvert de RDR2 en ligne.

Trouver des cartes au trésor

Tout comme le mode histoire, RDR2 en ligne a également diverses cartes au trésor que vous pouvez trouver et gagner comme récompenses à chaque fois que vous montez de niveau. Ces cartes sont également une excellente source d’or en plus d’autres méthodes agricoles. En bref, lorsque vous obtenez l’une de ces cartes, elles vous mèneront à un endroit en surbrillance où vous devrez rechercher un coffre; jeSi vous trouvez le coffre et que vous l’ouvrez, vous gagnerez généralement de l’argent et de l’or.

Compléter ses objectifs quotidiens

Tous les jours, Red Dead en ligne mettra à jour une liste de défis que les joueurs peuvent relever pour gagner une petite quantité d’or. Les défis sont relativement faciles et impliquent généralement que vous fassiez n’importe quoi, que ce soit chasser des animaux, cueillir des herbes ou tuer des joueurs d’une manière particulière.

Cela dit, relever ces défis chaque fois que vous vous connectez ou entre les missions est un moyen infaillible de garder l’or en circulation. Parallèlement à cela, si vous continuez à les compléter, vous commencerez à gagner des bonus du septième au vingt-huitième jour après les avoir terminés. Si cela vous convient, vous pouvez trouver tous les défis quotidiens dans le menu multijoueur du jeu.

Missions de chasseur de primes à la ferme

Le meilleur moyen pour vous d’obtenir de l’or Red Dead en ligne est de cultiver les différentes missions Bounty Hunter dans le jeu. Cependant, comme beaucoup de choses dans ce jeu, ces missions ont tendance à être une affaire difficile. Vous devrez également dépenser 15 lingots d’or avant même de pouvoir terminer ces missions.

Parallèlement à cela, il vous faudra un certain temps avant que vous ne voyiez un retour sur votre investissement initial, car les missions régulières ne vous donnent qu’un petit montant à la fin. Pour cette raison, nous vous recommandons de tenter votre chance avec les primes légendaires, car vous obtiendrez un montant plus généreux qui augmentera à mesure que vous les faites.

Acheter des lingots d’or

La dernière option est la voie facile, qui consiste simplement à acheter les bars pour le magasin de votre plateforme ou le magasin Rockstar. Vous pouvez également trouver la possibilité d’acheter des lingots d’or dans le menu du jeu. Parallèlement à cela, nous aurons toutes les options d’achat de lingots d’or énumérées ci-dessous.

25 lingots d’or: 9,99 €

55 lingots d’or: 19,99 €

150 lingots d’or: 49,99 €

245 lingots d’or: 74,99 €

350 lingots d’or: 99,99 €

