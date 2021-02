Comment obtenir de l’or avec de vieilles cartes SIM

Il y a un composant de nos smartphones auquel on ne fait généralement pas trop attention et qui passe généralement inaperçu une fois qu’on l’insère dans le mobile, et n’est autre que le puce ou carte SIM. La fameuse petite carte que nous avons tous dans notre terminal vous ouvre les portes du Connexion 4G et couverture mobile, même si, malheureusement, c’est aussi un déchets qui finissent par être jetés au cours des années. Cependant, comme le dit le célèbre dicton populaire, « Déchets de certains, trésor des autres ».

Pour vous donner un peu de contexte, la production annuelle de déchets électroniques se situe autour de 50 millions de tonnes, selon une étude. Sur ces 50 millions de tonnes (ce qui, pour vous donner une idée, représente le poids de 279720 Boeing 747) seulement 20% sont recyclés. Le reste va aux décharges électroniques où il restera jusqu’à la fin des temps ou jusqu’à ce que le temps lui-même le dégrade. Ce qui vient avant.

Aujourd’hui, nous faisons écho à une nouvelle technique de recyclage assez curieuse dont les protagonistes ne sont autres que Cartes SIM. Comme indiqué par IFLScience!, Une méthode a été « découverte » pour recycler les puces métalliques SIM plus facilement et plus économiquement en extrayant l’or ce qu’il y a dedans.

Extraire l’or des puces de la carte SIM

La technique d’extraction de l’or des cartes SIM utilise échographie et cavitation*. La première chose à faire est de recouvrir le SIM d’une très fine couche d’un composé tensioactif, puis de répéter le processus avec un autre type de tensioactif et, enfin, d’immerger le SIM dans l’eau. Les composés tensioactifs aident à réduire la tension entre la surface du SIM et l’eau. De cette manière, grâce aux ondes ultrasonores, des bulles sont créées qui augmentent la pression et la température. Ça cause les particules d’or se détachent de la carte SIM et se retrouvent piégées dans ces bulles pour une collecte et un recyclage ultérieurs.

Cette procédure n’est pas nouvelle, et en fait déjà utilisé pour extraire d’autres métaux. Le problème est que c’est un processus coûteux et polluant. La principale nouveauté de cette nouvelle technique est que, selon Dale Huber, chercheur au Sandia National Laboratories (Albuquerque, Mexique), il a peu d’impact environnemental Et cela peut aider à s’attaquer au problème des déchets électroniques sans aggraver la guérison par rapport à la maladie.

Pour ajouter quelques chiffres, ils sont annulés chaque année 20 milliards de dollars en or, argent, cuivre, platine et palladium dans les déchets électroniques. Avec cette technique, vous pourriez augmenter le taux de recyclage de ces matériaux pour une réutilisation ultérieure dans de nouveaux appareils. Non seulement cela pourrait réduire les coûts de fabrication, mais cela aiderait à réduire l’énorme impact environnemental de l’extraction de ces types de matériaux pour fabriquer des composants.

* Cavitation: formation de cavités remplies de vapeur ou de gaz dans un liquide en mouvement. Cela se produit lorsque la pression en un point du liquide est inférieure à la pression de vapeur.

La source: Newscientist

