Comment obtenir de l’huile dans Ark: Survival Evolved

Comme nous en avons parlé dans notre dernier guide pour Ark, le pétrole est nécessaire pour pas mal de choses dans Ark: Survival Evolved, comme l’essence ou les grenades; C’est aussi l’une des ressources les plus délicates pour entrer dans le jeu. Heureusement, dans ce guide, nous vous avons couvert et vous expliquerons comment cultiver et faire entrer du pétrole Ark: Survival Evolved.

Comment obtenir et cultiver de l’huile dans Ark: Survival Evolved

En bref, pour obtenir du pétrole, vous devez principalement le collecter en minant différents nœuds avec idéalement une pioche en métal. Les nœuds pétroliers peuvent généralement apparaître sur la plage dans le biome de neige ou autour des montagnes de neige, selon la carte. Les nœuds apparaissent également profondément sous l’eau dans de grandes chaînes qui longent les bords de la carte. Cependant, il convient de noter que ces nœuds sont beaucoup plus difficiles à obtenir que ceux de la surface, mais en fonction de la carte, cela pourrait être votre seule option.

Pour cultiver des nœuds sous-marins, vous aurez également besoin d’un choix, mais vous devrez obtenir une monture sous-marine décente; nous vous suggérons d’apprivoiser le pêcheur car la lumière vous aidera à mieux voir les nœuds. Parallèlement à cela, il existe quelques autres façons de faire entrer de l’huile Ark: Survival Evolved. De plus, ces méthodes ne s’appliquent qu’à toutes les cartes, à l’exception des cartes DLC comme Soarched Earth et Extinction. Pour savoir comment obtenir du pétrole sur ces cartes, consultez la liste appropriée ci-dessous, ainsi que les autres méthodes pour les cartes non DLC.

Autres moyens d’obtenir de l’huile

Dung Beatle – Apprivoiser Dung Beatles pourrait être une voie sûre à long terme pour gagner beaucoup de pétrole au fil du temps. En effet, lorsque vous mettez un Beatle apprivoisé à errer, il récupère parfois la ressource au fil du temps. En passant, je recommande de construire une petite zone pour qu’ils se promènent car il n’est pas idéal de les laisser parcourir la carte sans surveillance.

Dunkleosteus – Miner les nœuds avec un Dunkleosteus est également un bon itinéraire car vous obtiendrez beaucoup plus de ressources avec un Dunkle nivelé que votre choix.

Basilosaure – Semblables aux Dung Beatles, ces créatures aquatiques peuvent produire de l’huile au fil du temps, mais comme elles sont difficiles à apprivoiser, elles ne sont pas une bonne option pour les nouveaux joueurs.

Œufs d’Hespéronis – Apprivoiser quelques Hesperonis peut être une bonne option car leurs œufs peuvent se transformer en huile lorsqu’ils sont placés dans une marmite.

Trilobites – Les trilobites dans Ark sont probablement votre meilleur moyen d’obtenir de petites quantités de pétrole au début du jeu. Cependant, c’est le moins fiable comme si vous tuiez un Trilo; les autres s’enfuiront, ce qui rendra plus difficile la ferme avec cette méthode.

Comment obtenir de l’huile sur les cartes DLC

Terre brûlée – Sur la terre brûlée, le pétrole peut être cultivé à partir de bugs en cruche, en plaçant une pompe à huile et en récoltant des élémentaires de roche morts

Aberration – Outre les moyens habituels, la zone rouge de la carte abrite d’importants gisements de pétrole qui peuvent également couler profondément sous terre. Mais la zone est dangereuse avec Reaper Kings errant, des drakes de roche et des radiations.

Extinction – Dans ce DLC, à moins que vous ne transportiez des ressources, la seule méthode pour obtenir plus de pétrole est de tuer et de récolter des Enforcers ou des unités de défense.

Dans l’ensemble, il existe de nombreuses méthodes différentes pour obtenir du pétrole, certaines étant plus efficaces en fonction de la situation. Ce sera donc à vous de déterminer quelle méthode agricole vous convient le mieux.