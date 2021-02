Comment obtenir de l’étain à Valheim

Si vous voulez passer aux outils, armes et armures de niveau bronze, vous devrez obtenir de l’étain, mais il n’y a qu’un seul endroit où vous pouvez l’obtenir; voici où et comment l’obtenir Valheim.

Où trouver de l’étain à Valheim

En bref, vous pouvez trouver de l’étain dans Valheim le long des rives et à proximité des sources d’eau dans le biome de la forêt noire; il suffit de se promener près de n’importe quelle source d’eau et vous devriez trouver des dépôts d’étain qui se reproduisent en petits amas métalliques.

Une fois que vous avez trouvé l’étain dont vous avez besoin, vous pouvez le miner avec une pioche en bois et plus; si vous n’avez pas encore cette pioche, vous devrez vaincre le premier boss pour obtenir un objet appelé bois dur pour le fabriquer. Lorsque vous extrayez l’étain avec une pioche, il laisse tomber jusqu’à quatre minerais d’étain, que vous pouvez ensuite fondre dans une fonderie qui nécessite au moins cinq noyaux de surtling.

Connexes: Comment mettre à niveau votre forge dans Valheim

Après cela, vous pouvez prendre une boîte et la combiner avec deux cuivre pour faire du bronze à l’intérieur d’une forge. lorsque vous fabriquez du bronze pour la première fois, de nombreuses nouvelles recettes d’artisanat vous seront proposées; nous vous recommandons de fabriquer d’abord la hache et la pioche en bronze pour faciliter la récolte des ressources.

Parallèlement à cela, vous pouvez également fabriquer le cultivateur pour planter toutes les graines de carottes que vous trouverez dans la forêt noire. Vous pourrez également fabriquer un chaudron avec dix boîtes de conserve, ce qui est essentiel dans la fabrication d’hydromels qui servent de potions et d’articles de santé du jeu. Cependant, si vous fabriquez un chaudron, assurez-vous d’apprendre à fabriquer et à utiliser un fermenteur, car il est également nécessaire pour fabriquer des hydromels.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment obtenir du cuivre et comment créer un établi en Valheim. Avec ces deux guides incroyables, revenez plus tard, et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.