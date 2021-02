Comment obtenir de l’écorce ancienne à Valheim »wiki utile Emplacements des écorces anciennes

Si vous cherchez à construire un drakkar ou même un arc de dragur fang, vous devrez obtenir de l’écorce ancienne, mais cette ressource ne peut être récoltée que d’une seule source en Valheim; voici ce que vous devez savoir.

Où obtenir de l’écorce ancienne à Valheim

En bref, pour obtenir de l’écorce ancienne, vous devez trouver et abattre des arbres anciens dans le biome des marais avec idéalement une hache en bronze et plus. Couper un arbre vous donnera à chaque fois une petite quantité d’écorce ancienne.

Cependant, le marais peut être l’un des biomes de milieu de jeu les plus dangereux Valheim; à cause de cela, vous devrez être préparé avant de vous aventurer.

Nous vous recommandons d’avoir le chargement suivant et de fabriquer ces objets avant de vous lancer.

Ensemble complet d’au moins une armure de fer ou de loup; l’un ou l’autre fera l’affaire, mais de préférence l’armure de fer a été améliorée de quelques niveaux, car elle vous fournira le plus d’armure.

Fabriquer des potions de résistance au poison; beaucoup d’ennemis des marais ont des attaques de poison puissantes et dangereuses, donc fabriquer des potions de résistance au poison est un geste intelligent.

Apportez un arc avec de bonnes flèches ; apportez un arc décent comme les chasseurs et quelques bonnes flèches comme le feu ou le silex et utilisez les deux pour éliminer les ennemis de loin.

Cela dit, une fois que vous vous dirigez dans le biome des marais, commencez par nettoyer la zone où vous souhaitez récolter des arbres. Lorsque la zone dans le marais est dégagée, cultivez autant d’arbres anciens que possible avant que les ennemis ne se reproduisent; lorsque cela se produit, effacez à nouveau la zone.

Une fois que vous aurez obtenu de l’écorce ancienne, vous pourrez alors créer un tas de nouvelles recettes qui incluent l’arc de drakkar et de dragur dont nous avons parlé plus tôt.

Pour en savoir plus Valheim, Chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment créer un établi et comment obtenir la Swamp Key Valheim. Avec ces deux guides géniaux, revenez plus tard et nous aurons encore plus de guides pour Valheim sortir dans les semaines et les jours à venir.