Comment obtenir de la vase pétrifiée à Stardew Valley

Lorsque vous avez un étang à poissons rempli de Slimejacks, vous aurez parfois une quête pour obtenir un objet appelé slime pétrifié dans Stardew Valley, voici donc tout ce que vous devez savoir pour savoir où se procurer des boues pétrifiées.

Où trouver de la vase pétrifiée à Stardew Valley

Pour obtenir de la boue pétrifiée, vous aurez besoin de géodes normales ou de géodes omi la plupart du temps; vous pouvez également obtenir du slime pétrifié à partir de boules de slime à l’intérieur d’un clapier de slime, mais rarement.

Cela dit, vous feriez honnêtement mieux d’emprunter la route des géodes, car il existe des moyens d’extraire des roches pour les obtenir beaucoup plus rapidement que de compter sur des slimes à l’intérieur d’un clapier visqueux. Lorsque vous aurez suffisamment de géodes, amenez-les chez le forgeron de la ville et ouvrez-les en masse; Finalement, vous obtiendrez la boue pétrifiée dont vous avez besoin pour la quête de l’étang à poissons.

Cela dit, nous vous recommandons de déverrouiller les méga bombes à exploitation minière de niveau huit puis descendre au niveau 117+ pour extraire toutes les roches pour cultiver des géodes. Si vous n’êtes pas au point où vous pouvez le faire, extrayez simplement des roches et continuez à extraire des roches pour cultiver des géodes. Vous pouvez également le faire avec un choix de départ, mais vous seriez mieux avec au moins un choix de tonnelier +, pour tirer le meilleur parti de vos voyages miniers.

Cependant, pour vraiment en tirer le meilleur parti, nous vous recommandons vivement de déverrouiller les bombes et de les utiliser; vous pouvez fabriquer plus de trois types de bombes; vérifiez ci-dessous tout ce dont vous avez besoin.

Bombes cerises: Bombe la moins efficace, mais toujours meilleure que de gaspiller une énergie précieuse; vous débloquez ceci au niveau un minage, et il détruit des roches dans un rayon de trois. Le Nain les vend également pour 300 pièces d’or; honnêtement, ce prix ne vaut pas pour ce que vous obtenez. Quatre minerai de cuivre Un charbon Les gouttes de Duggys à un taux de 25 pour cent. Gouttes de crabes communs à un taux de 40 pour cent.

Bombes: Maintenant, nous arrivons quelque part; si vous les avez débloqués avec l’exploitation minière de niveau six, utilisez-les à la place des cerises, car elles sont bien meilleures et détruisez plus de roches dans un rayon de cinq. Vous pouvez également les obtenir auprès du marchand du désert pour cinq quartz raffinés ou les acheter au nain avec 600 pièces d’or en guise de note d’accompagnement. Quatre minerai de fer Un charbon Gouttes de crabes de lave à un taux de 40 pour cent. Gouttes de serpents à un taux de 15%. Gouttes de squid kid à un taux de 10 pour cent.

Méga bombes: Ce sont les meilleures bombes du jeu ; Cependant, leur utilisation est difficile car le rayon de l’explosion est énorme (jusqu’à 8 tuiles), vous vous retrouverez donc probablement à subir beaucoup de dégâts. Pour contrer ce problème, emportez simplement beaucoup d’articles de santé comme des élixirs de vie; vous pouvez également obtenir ces bombes auprès du nain pour 1k d’or. Quatre minerais d’or Une essence solaire Une essence du vide



Lorsque vous fabriquez des bombes, suivez nos instructions au début de ce guide des géodes agricoles. Mais en bref, le but est d’obtenir autant de géodes que possible à percer chez le forgeron pour potentiellement obtenir des slimes pétrifiés. Cela peut prendre quelques essais, mais ce sera beaucoup plus rapide que de compter sur des clapiers visqueux si vous faites exploser autant de roches que possible.

Une fois que vous obtenez un slime pétrifié, vous pouvez ensuite l’utiliser pour la quête de l’étang à poissons ou pour fabriquer une chemise Slime dans une machine à coudre. Si vous souhaitez l’utiliser pour valider la quête, tout ce que vous avez à faire est de trouver votre étang à poissons et d’y jeter l’objet. Cela augmentera également votre slime jack pop à 10.

Pour en savoir plus Stardew Valley, chez PGG, nous vous avons couvert avec une liste croissante de guides comme comment faire un épouvantail et comment insérer des barres de fer Stardew Valley.