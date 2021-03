Nous vous expliquons comment obtenir 300% de dégâts dans Final Fantasy VII Remake en un seul combat et sans trop de difficultés.

Si vous avez beaucoup de batailles sur le dos en jouant à Final Fantasy VII Remake, vous saurez qu’il existe un mécanisme appelé « vulnérabilité ». Il vous permet de multiplier les dégâts infligés à un outrage et aujourd’hui nous allons vous dire comment obtenir un 300% de dégâts dans Final Fantasy VII Remake grâce à la vulnérabilité.

Pour remplir la barre de vulnérabilité d’un ennemi (elle apparaît sous sa barre de vitalité), nous devons effectuer des combos d’attaques continues. Une fois la barre dépassée, si nous continuons à frapper, le pourcentage de dégâts infligés augmentera.

Eh bien, pour atteindre 300%, le moyen le plus simple est de combattre Fat Chocobo des tests de réalité virtuelle de Chadley. Nous pouvons répéter ce combat autant de fois que nous le souhaitons alors n’hésitez pas à expérimenter et à réessayer encore et encore.

La tactique est la suivante:

Une fois que nous avons rempli la barre de vulnérabilité du Chocobo, nous devons mettre à Tifa en état d’urgence .

. Avec Tifa in Rush et les 3 barres de BTC pleines, on utilise Technique secrète et nous la déformons avec Fists of Wrath en appuyant sur le bouton triangle.

en appuyant sur le bouton triangle. Une fois l’animation Fists of Wrath terminée, le BTC sera à nouveau rempli merci à Hurry d’avoir répété le combo.

merci à Hurry d’avoir répété le combo. R nous répétons ce combo encore et encore jusqu’à ce que la barre de vulnérabilité affiche 300%

Grâce à cela, vous compléterez un rapport de combat de Chadley et vous obtiendrez également le trophée « Combattre sans trêve ».