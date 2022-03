Comment Nicolas Cage a été convaincu de faire son prochain projet fou

Porte des Lions

L’acteur oscarisé dans Quitter Las Vegas jouera dans l’un de ses films les plus étranges et les plus ambitieux. Ce sera à son tour d’incarner une version exagérée de lui-même dans Le Poids du talent.

©IMDBPedro Pascal accompagnera Nicolas Cage dans son prochain film.

Les acteurs qui se prêtent à toutes sortes de projets fous ne manquent pas, mais aucun n’est à la hauteur de ce dont il est capable. Nicolas Cagequi peut aller de devenir une sorte de parodie de Homme chauve-souris au déchirer, foutre une branléeêtre un ermite qui vend des truffes et son meilleur ami est un cochon, en Porc. L’acteur qui a remporté le oscar au milieu des années 90 par Quitter Las Vegas s’apprête à présenter au monde l’un de ses projets les plus fous.

Au le poids du talent, un film qui sortira en salles le 28 avril de cette année, l’acteur jouera une version exagérée de lui-même. Oui, Nicolas Cage fera Nicolas Cagedans une histoire dans laquelle un fan millionnaire, Javi Gutierrez (Pédro Pascal), le convaincra d’assister à une fête d’anniversaire qui deviendra incontrôlable et se transformera en une aventure pleine de comédie et d’action. Mais le convaincre de faire partie de cette histoire n’a pas été facile.

Dans une interview avec Le journaliste hollywoodien, cagea raconté comment ils l’ont convaincu de faire partie de le poids du talent. C’est que, dans un premier temps, il ne voulait rien savoir de cette histoire et a rejeté l’invitation du réalisateur Tom Gormican « environ trois ou quatre fois ». C’est une lettre du directeur qui l’a convaincu que « Je n’essayais pas de me moquer de la visée Nick Cageil y avait un réel intérêt pour les travaux précédents ».

L’acteur de 58 ans a raconté : « Son ton était plus une célébration de certains moments, comme être au fond de la piscine dans Quitter Las Vegas ou les pistolets dorés de Face/Off”. Ainsi, il a reconnu que ce qui a fini par le convaincre que le film fonctionnait était un film qui n’a pas fait le montage final car pour le studio « c’était trop pour le public ». comme il l’a rappelé cageton caractère « est entré dans une série de vignettes stylisées dans l’expressionnisme allemand par Le Cabinet du Docteur Caligari. Il y avait une séquence en noir et blanc qui était une course dans une Mustang le long J’y vais dans 60 secondesun autre avec le caractère de Quitter Las Vegas dans un hôtel ». Dans les mots de l’acteur: « C’était amusant à faire et frais le voir ».

Le film de Nicolas Cage The Studio Wanted vs. celui que l’acteur voulait

façonner le poids du talent, Nicolas Cage négocié certains aspects créatifs avec la production. A l’origine, l’idée que les cinéastes avaient en tête était que son personnage soit une version cartoon de cameron poeson personnage dans avec air. Cependant, cage Il a dit qu’il ne s’identifiait pas à lui et que le moment de sa carrière qu’ils devraient refléter était encore plus ancien, à partir de 1990. « Regardez mon apparition au salon Wogan en Angleterre, quand j’ai promu le coeur qui est en Desert. Ce type était odieux, irrévérencieux, un fou arrogant. C’est ma version jeune que je pense que je confronterais en tant que Nick Cage contemporain ».

