Comment Nick Fury a-t-il vraiment perdu un de ses yeux ?

Le personnage Nick Fury Il est sans aucun doute l’un des plus intéressants de l’univers Marvel, connu dans les films pour être celui qui a réuni les Avengers. Bien qu’il ne soit pas un super-héros et qu’il n’ait pas de costume ou de logo distinctif, il porte toujours son cache-œil emblématique, et bien que dans le film « Captain Marvel », vous puissiez voir comment il perd son œil à cause d’un extraterrestre déguisé. , l’origine du patch est bien plus intéressante dans les comics.

L’histoire de la blessure à l’œil de Nick Fury a été racontée pour la première fois dans le premier volume de la bande dessinée »Marvel Spotlight », créée par Jim Starlin Oui Howard Chaykin. Fury a perdu son œil en France pendant la Seconde Guerre mondiale alors qu’il échappait aux nazis lorsqu’il est tombé sans le savoir dans un champ de mines et a été pris dans une explosion. C’est là qu’il a subi de nombreuses blessures, dont une à l’œil gauche. Cependant, alors qu’il était soigné par un homme du nom de professeur Sternberg, il décida de faire des expériences sur lui.

En raison des tests du professeur, il a reçu le cadeau d’une vie prolongée grâce à un «sérum de longévité» appelé la formule Infinity, mais avec l’avertissement que s’il ne recevait pas de rappel annuel, il vieillirait de 60 ans du jour au lendemain et je mourrais peut-être . Ce concept a donné à Fury beaucoup plus de profondeur, prenant une personne normale et lui donnant un statut de pseudo-super-héros.

L’idée qu’une personne normale reçoive des pouvoirs est un concept familier aux fans de Marvel grâce à l’un de leurs héros les plus populaires, Captain America alias Steve Rogers. Rogers était un jeune homme fragile au cœur de héros, qui ne voulait rien de plus que servir son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa vie allait changer lorsqu’un scientifique lui injectait un sérum de super soldat pendant la guerre, le transformant en quelque chose de beaucoup plus spécial.

Sans aucun doute, Nick Fury a une couche de trame de fond beaucoup plus importante dans son histoire de bande dessinée, qu’il a été décidé de modifier dans le MCU pour donner à son cache-œil un ton plus comique, comme cela n’avait jamais été expliqué dans aucun film auparavant. Capitaine Marvel ». Même ainsi, nous pouvons voir comment dans les films Marvel, il est un personnage mystérieux qui a un grand poids dans l’intrigue, servant également d’agent d’espionnage pour l’organisation SHIELD.

Marvel Studios travaille actuellement sur « Secret Invasion », une nouvelle série Disney + qui se concentrera sur Nick Fury, avec Samuel L. Jackson revenant pour le jouer à nouveau.