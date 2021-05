Comment nettoyez-vous une station spatiale? L’astronaute Thomas Pesquet partage des conseils sur le nettoyage du printemps orbital

Fluidra Analyseur d’eau de piscine connecté Blue Connect Go

Analyseur de piscine intelligent Blue Connect Go Surveillance efficace 24h/24 L’analyseur Blue Connect Go est bien plus qu’un testeur d’eau de piscine, c’est un véritable assistant intelligent qui veillera pour vous sur les paramètres déterminants de la qualité d’eau de votre piscine. Température, pH ou désinfectant (chlore ou brome), ces valeurs peuvent être analysées à la demande lorsque vous êtes à portée du Blue Connect Go grace à la connexion bluetooth. Si vous disposez d’un abonnement Blueriiot Premium alors vous bénéficierez d’analyses automatiques 2 fois par jour selon votre configuration (Matin, Après-midi, Soir ou Nuit) gràce à la connectivité Sigfox. La lecture des résultats détaillés de ces analyses est possible à tout moment sur votre smartphone. Des conseils personnalisés vous sont donnés en fonction de l’état de l’eau et vous indique les quantités et produits nécessaires pour l’entretien et la régulation des valeurs clés pour la qualité de votre eau. Blue connect Go c’est une assistance précieuse pour l’entretien de votre piscine et pour une eau toujours saine. Blue Connect Go fonctionne avec toutes les piscines et 3 minutes suffisent pour l’installer : Télécharger l’application Lier Blue Connect Go à votre smartphone Installez Blue Connect Go dans l’eau Notifications quotidiennes directement sur votre Smartphone Si l’une des valeurs mesurées par l’assistant Blue Connect Go s’avère incorrecte et nécessite une intervention, l’appareil vous enverra une alerte directement sur votre smartphone pour vous informer. Il vous suffira de cliquer pour consulter les conseils personnalisés en vue de corriger cette situation, réguler et stabiliser les paramètres et préserver l’équilibre de votre eau. Votre intervention pourra ainsi être réalisée au bon moment et vous saurez ajuster et doser efficacement votre traitement pour conserver une eau saine et sans algues. De plus, vous limiterez l’utilisation de traitements et ferez donc des économies rapides. Installation fixe possible dans votre local technique avec Blue Fit50 (en option) Le collier de prise en charge Blue Fit50 est un accessoire en option qui vous permet d’installer le Blue Connect Go sur le circuit hydraulique de votre local technique. Ainsi à l’abri, il sera invisible pour les baigneurs et continuera par ailleurs de vous faire profiter de ses précieuses analyses et de ses conseils personnalisés. Liaison Wi-Fi possible avec Blue extender (option) Si votre localité n’est pas couverture par le réseau Sigfox vous pouvez acquérir l’option Blue Extender pour qu’il se connecte à votre réseau Wi-Fi afin d’envoyer les mesures quotidiennes sur l’application. *Sigfox : Sigfox est un réseau à basse fréquence dédié aux objets connectés. Nécessite un smartphone doté d’une connexion Bluetooth et un éventuel accès internet non fournis. Comparatif des analyseurs d’eau connectés Modèle Blue Connect Go Blue Connect plus ICO Prix public conseillé 299 € 399 € 399 € Connectivité Sigfox âoe” âoe”...