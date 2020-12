Comment N * SYNC, la FCC et ‘SNL Bigwigs’ ont inspiré The Lonely Island et ‘Dick in a Box’ de Justin Timberlake

En 2006, Saturday Night Live a diffusé «Dick in a Box», un clip vidéo hilarant qui allait devenir un hymne des fêtes. Ironiquement, le court métrage numérique mettant en vedette Justin Timberlake et le leader de Lonely Island Andy Samberg, n’a presque pas été diffusé SNL.

Andy Samberg et Justin Timberlake | Theo Wargo / WireImage

‘Dick in a Box’ est sorti il ​​y a 14 ans

The Lonely Island, avec Samberg, Akiva Schaffer et Jorma Taccone, a travaillé avec Timberlake pour créer l’un des plus hilarants shorts numériques sur le thème des vacances Saturday Night Live.

«Dick in a Box» a fait ses débuts le Saturday Night Live le 16 décembre 2006. La chanson imite le son du R&B du début des années 1990, mettant en vedette les chanteurs de fiction Jonathan (Samberg) et Raif (Timberlake), qui donnent à leurs copines des boîtes-cadeaux contenant leurs organes génitaux pour les vacances. Tout au long de la chanson, les deux soulignent également d’autres occasions où le cadeau serait approprié.

Justin Timberlake pense que N * SYNC pourrait avoir inspiré les personnages de « Dick in a Box »

« L’histoire que les gens ne connaissent peut-être pas à propos de » D in a B « , comme j’aime l’appeler, est que Lorne était du genre » Nous devons vous mettre en contact avec les Lonely Island Guys « , a déclaré Timberlake lors d’une interview avec Nous nous régalons d’abord. «« C’est une chanson, c’est de la danse et c’est de la comédie », se souvient-il en disant à Lorne. «C’est à ce moment-là que j’ai rencontré Andy pour la première fois et nous nous sommes entendus immédiatement.

Malgré leur lien immédiat, Timberlake et Sandberg ont eu du mal à créer un sketch qu’ils jugeaient assez drôle pour l’épisode de cette semaine. Saturday Night Live.

« Nous étions comme ‘Et si nous avions un duo de gars qui sont encore coincés dans un temps et un certain style avec les costumes en soie, les chaînes à chevrons et les poils du visage bien et méticuleusement sculptés?' », Se souvient Timberlake en plaisantant. comment il aurait pu décrire N * SYNC. «Enfin Jorma [Taccone] dit: « Et si nous faisions le vieux pop-corn au cinéma? »

Confus, Timberlake pensait que la farce explicite consistant à mettre des organes génitaux masculins au fond d’un bac de pop-corn pouvait être considérée comme «effrayante». Il a rapidement changé d’avis, réalisant que les personnages du sketch sont deux hommes qui ont été complètement induits en erreur quant à l’idée de ce qui est approprié.

La FCC a en fait rendu « Dick in a Box » plus drôle

Parce que «Dick in a Box» était un court métrage numérique et non un sketch comique exécuté en direct, il y avait beaucoup de temps pour faire éditer les médias pour la télévision. Aux petites heures de ce samedi matin fatidique avant la diffusion du sketch, la Federal Communications Commission (FCC) a eu vent du contenu.

CONNEXES: Pourquoi Justin Timberlake a refusé d’apparaître dans « Star Wars »

«Vendredi, nous tirons toute la journée, et nous ne finissons pas avant 3 heures du matin samedi», a expliqué Timberlake. «Et puis la FCC apparaît. Ils sont comme: « Vous ne pouvez pas dire de bite à l’antenne. » Et nous sommes comme, ‘Oh c’est vrai. Mais si tu fais un bip, ça ira? Et ils ont dit: ‘Ouais, si vous faites un bip, ça va.’ »

Ainsi, «Dick in a Box» est né. Ironiquement, Timberlake et de nombreux fans de Lonely Island trouvent la version bipée plus drôle que la version non éditée.

Les « bigwigs » de « SNL » ne savaient pas pour « Dick in a Box »

Une autre chose que Timberlake a admise au cours de sa conversation pourrait être encore plus choquante que l’implication de la FCC dans la création de «Dick in a Box».

«Je crois fermement que cette idée n’aurait pas été complètement perçue si les gros bonnets avaient su ce que nous faisions», a déclaré Timberlake. Heureusement, le SNL « Bigwigs » ont été laissés dans le noir sur celui-ci.