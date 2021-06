Comment Musk et SpaceX ont rendu le billet pour aller dans l’espace moins cher que celui des Russes

L’espace est devenu un peu plus privé. Lorsque l’homme a posé le pied sur la Lune en 1969, il l’a fait grâce à des ressources publiques : des scientifiques de la NASA – un organisme public – et de l’argent public ont été utilisés pour franchir cette étape.

Ces dernières années, cette philosophie a changé. Les entreprises privées sont désormais des acteurs majeurs de cette nouvelle ère unique de la course à l’espace, et elles ont réalisé quelque chose de particulièrement important : réduire le coût de ce billet pour l’espace – ce week-end, nous avons été émerveillés par le succès de la mission Demo-2 – et faire elle, par exemple, plus abordable que celle imposée par la Russie avec sa capsule Soyouz. Comment des entreprises comme SpaceX ont-elles réussi quelque chose comme ça ?

Aller dans l’espace coûte moins cher grâce aux entreprises privées

La NASA estime que grâce à cette alliance a économisé 30 000 millions de dollars dans le développement et la construction de son nouveau vaisseau spatial, un chiffre qu’ils ont analysé dans Quartz et qui a mis en évidence le changement d’orientation économique dans cette course à l’espace que nous voyons maintenant refaire surface.

La navette spatiale que la NASA a développée pour toutes sortes de missions spatiales – pas seulement habitées – a fini par présenter des risques évidents : les accidents tragiques de 1986 et 2003 ont fait 14 morts parmi les astronautes, et ils ont été décisifs pour mettre fin à retirer ce navire en 2011.

La NASA finirait par dépendre de la capsule russe Soyouz pour atteindre la Station spatiale internationale, chose importante étant donné qu’elle y avait déjà investi 100 milliards de dollars. Soudain, la Russie est devenue un partenaire inconfortable et indispensable dans ces missions spatiales : le Soyouz a toujours privilégié les cosmonautes russes, et le ticket pour voyager dans l’espace a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 20 en 2010 à 80 millions de dollars aujourd’hui.

La NASA a pris des mesures sur la question et a commencé à développer le programme « Commercial Crew » dans lequel elle a donné aux entreprises privées la possibilité de développer des solutions au problème. SpaceX, fondé en 2002, a saisi l’opportunité. La fusée Falcon 9 et le vaisseau spatial Dragon ont été le fruit de cet effort.

L’arrivée d’entreprises privées dans cette course à l’espace Cela n’a pas été sans obstacles, loin de là. La NASA a des partenaires comme Lockheed Martin et son vaisseau Orion ou Boeing avec sa fusée SLS (Space Launch System) qui ont été retardés pendant des années et qui ont dépassé le coût qui avait été budgété. La faute ici n’est pas seulement sur les entreprises privées en tant que telles : le Congrès américain a fini par leur donner moins d’argent que prévu.

Le coût de développement des différents engins spatiaux habités utilisés par la NASA a été inégal, mais une chose est claire : le Crew Dragon de SpaceX est le moins cher de tous.

Ce graphique montre comment, malgré le coût de ces projets privés – qui sont principalement dédiés aux salaires élevés des ingénieurs impliqués dans cette tâche – le SpaceX Dragon Crew a été particulièrement abordable à développer, tout comme le Starliner de Boeing. Orion est plus cher, sans aucun doute, mais ce n’est pas la même chose de mettre un humain en orbite que de le mettre sur la Lune. Certains disent qu’il est normal que ce soit plus cher, mais pas avec cette différence.

Le coût du billet spatial est encore une autre réalisation du Crew Dragon, qui réduit considérablement le coût imposé par le Shuttle Orbiter et a également réussi à réduire le coût du Soyouz de manière raisonnable.

Dans l’image réalisée par Quartz, vous pouvez voir comment le Starliner de Boeing fera augmenter le prix de ce billet, quelque chose que Musk a critiqué tweeter que « cela ne semble pas correct ».

L’estimation des coûts est venue du Bureau de l’inspecteur général (OIG) de la NASA, qui a déclaré que sur Starliner, ce serait « environ 90 millions de dollars« et environ 55 millions de dollars pour le Dragon Crew de SpaceX.

Boeing n’était pas tout à fait d’accord avec cette estimation, et ils ont donné un argument intéressant : alors que le Crew Dragon peut transporter sept astronautes, dont quatre de la NASA, le Starliner « vole avec l’équivalent d’un cinquième passager en charge utile pour la NASA, donc le prix par siège devrait être considéré que cinq sièges sont utilisés. » Même la NASA a admis que les estimations du BIG devaient tenir compte de cet aspect..

Pourquoi SpaceX a-t-il réussi à être moins cher que l’option russe ?

Les experts soulignent que raisons qui ont permis à SpaceX de proposer une proposition moins chère que celui que la Russie a offert avec le Soyouz est dû à plusieurs facteurs.

L’une des plus importantes a été la propre approche de SpaceX dans ce domaine. Sa philosophie itérative Cela nous a permis d’apprendre de chaque lancement et d’affiner tous les éléments qui contribuent à perfectionner et optimiser ces missions, mais il y a une autre clé.

Il s’agit de la possibilité d’utiliser des objets réutilisables. Les fusées Falcon 9 sont l’exemple parfait de cette réutilisabilité, et puisque SpaceX a démontré que les premiers étages de ces fusées étaient capables de revenir sur Terre puis d’être utilisés dans des missions ultérieures, il était clair que le coût de ces lancements était considérablement réduit.

Combien? Il est difficile de répondre exactement à cette question – on a parlé d’une remise de 30 % sur les fusées jetables – mais ce qui est clair, c’est que Ce premier étage représente une grande partie du coût total de la fusée Falcon 9. (environ 75%) et pouvoir le réutiliser signifie qu’à chaque nouvelle réutilisation le coût de l’ensemble du lancement est de plus en plus amorti.

Le Falcon 9 Block 5, par exemple, est la cinquième version du véhicule à deux étages qui a permis au Crew Dragon de s’envoler vers l’ISS, mais cette fusée avait été réutilisée depuis sa première mission en mai 2018. C’était sa 29e sortie., et devrait atteindre 100 réutilisations.

Il y a eu un autre élément clé dans cette recherche des solutions les plus rentables possibles : que la NASA a délégué à des entreprises privées et leur a permis de essentiellement « se battre » pour atteindre cet objectif.

Gagner ces contrats avec la NASA est un succès, et ici à la fois Boeing et SpaceX ils ont bien veillé à ce que les coûts ne montent pas en flèche, ce qui, dans une approche plus traditionnelle avec les entreprises publiques, est généralement fréquent.

Le tourisme spatial comme activité commerciale mais attention, le Soyouz cherche un substitut

Nous avons déjà expliqué comment le succès de la mission Demo-2 de la NASA et de SpaceX a entraîné un changement d’ère pour la course spatiale américaine. Pouvoir arrêter de dépendre du Soyouz russe est important, mais l’est aussi planifier un avenir dans lequel le tourisme spatial est réalisable.

C’est bien sûr l’intention apparente de SpaceX, qui a réservé quatre des sept sièges Crew Dragon à la NASA, mais cela vous pouvez utiliser les trois autres par exemple pour mettre en orbite des touristes spatiaux.

La société a déjà conclu des accords avec des agences de voyages spatiaux pour mettre ces billets uniques en vente à l’avenir, et il y avait même des données qui indiquaient que cette option serait utilisée par Tom Cruise pour enregistrer un film sur l’ISS bien que cela pose des difficultés importantes.

Quoi qu’il en soit, cela soulève certainement une façon unique d’amortir l’investissement de SpaceX, rentabiliser ces missions spatiales. Il est vrai qu’avec la navette ce type de propositions a également été soulevé, mais l’une des premières protagonistes de ce programme, Christa McAuliffe, est décédée dans l’accident de Challenger en janvier 1986 et qui a entraîné l’annulation de ce type de programmes.

Bien que l’intention de SpaceX semble être de réactiver ces efforts et de faire du tourisme spatial une option de plus en plus accessible, il reste à voir s’il réussira. Certes, parvenir à réutiliser les fusées Falcon 9 est un élément remarquable de cette proposition théorique, qui ira plus loin si SpaceX atteint avec Starship ce véhicule spatial entièrement réutilisable.

La Russie se retrouve apparemment sans client clé pour son Soyouz, mais l’agence spatiale russe, Roscosmos, travaille chez Orel depuis des années, le remplaçant du Soyouz qui était initialement connu sous le nom de Système de Transport Piloté Prospectif (PPTS) et qui s’appelait aussi la Fédération.

Pour son aménagement et sa construction, 734 millions de dollars ont été alloués, ce qui le rend théoriquement beaucoup moins cher que le Crew Dragon qui disposait d’un budget de développement de 2,6 milliards de dollars en 2014.

La Fédération devrait être achevée en 2021 et effectuer ses premiers vols vers l’ISS en 2023, mais l’objectif est de l’utiliser également pour atteindre la Lune en 2024 ou 2025. Son développement se complique cependant: Les retards et les dépassements de coûts ont également été fréquents dans cette initiative, qui a également des problèmes techniques inquiétants avec le système d’échappement du véhicule.

Il y a un projet plus pertinent de la part de la Russie. Il s’agit d’Argo, un neva réutilisable développé par la société privée russe Reusable Transport Space Systems (RTSS), qui a signé un accord de collaboration de cinq ans avec Rocosmos, l’agence spatiale russe. Ce vaisseau spatial espère effectuer son premier vol spatial en 2024 et pouvoir transporter 2 000 kg de fret vers l’ISS et revenir avec 1 000 kg supplémentaires.

L’objectif, selon les données des responsables du projet, est d’atteindre que le coût de l’idée et du voyage de retour du vaisseau spatial, qui est d’environ 150 millions de dollars dans le cas du Dragon Crew de SpaceX, n’est que de 69 millions de dollars dans le cas du navire Argo, qui commencera en 2025 à effectuer trois voyages par an vers l’ISS.