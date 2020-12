Comment monter de niveau rapidement dans la saison 5 de Fortnite

C’est à ce moment-là que vous regardez votre nouveau Battle Pass, et vous êtes de retour au niveau un à nouveau … Vous voulez donc sans aucun doute le maximiser à nouveau pour obtenir ces produits cosmétiques doux et sucrés. offres de pass. Eh bien, si vous recherchez les méthodes les plus rapides pour passer rapidement au niveau supérieur, nous sommes là pour vous! Vous atteindrez ce niveau 100+ en un rien de temps dans la saison 5!

Comment monter de niveau rapidement dans la saison 5

Pour passer au niveau supérieur dans Fortnite 2 Chapitre 2 Saison 5, plusieurs méthodes sont à votre disposition, bien que certaines des meilleures accomplissent des quêtes dans des lobbies de robots ou en jouant à Team Rumble, car elles sont relativement faciles à faire, sans crainte d’élimination.

Quêtes

Les nouvelles quêtes de la saison 5 sont un très bon moyen d’obtenir rapidement une quantité d’EXP. Certains peuvent être réalisés en quelques instants; d’autres demandent un effort, mais ils en valent vraiment la peine, comme la quête légendaire, dont la première étape vous donne un fouet de 55k XP, puis chaque étape après vous rapporte 22k XP. N’oubliez pas que certaines des quêtes sont limitées dans le temps, il est donc préférable de travailler sur celles-ci en premier.

Rareté des quêtes (du plus élevé au plus bas) Légendaire 55000 XP pour la première étape 22 000 XP pour les quatre autres. Épique Rare



Lobbies de robots

À l’intérieur des halls de robots, si vous pouvez obtenir un itinéraire spécifique cloué sur la carte, par exemple où se trouve la plus grande quantité de boîtes de munitions, de coffres, de fournitures, tout ce qui vous donne de l’expérience. En suivant cette voie, vous pouvez facilement obtenir une grande quantité d’XP en un rien de temps, puis quitter le jeu ou terminer des quêtes.

La vidéo suivante ci-dessous est de KobesMind, qui a trouvé le meilleur itinéraire dans Zero Point pour la quantité d’XP la plus rapide en 5 ou 6 minutes. Si vous pouvez tracer ce chemin à travers la station météo et le Camp Cod, vous progresserez en un rien de temps.

Vous pouvez apprendre comment obtenir des lobbies avec uniquement des bots avec notre guide des bot Lobby!

Équipe Rumble

Encore une fois, Team Rumble est toujours très haut sur cette liste, principalement parce que vous obtenez un tas d’éliminations et terminez des quêtes simultanément, mais vous gagnez également Survival XP. Parce que tout le monde vit jusqu’à la fin du jeu, vous êtes toujours assuré de cet XP. Cependant, certaines des quêtes épiques ne peuvent pas être effectuées en équipe Rumble. Les éliminations et les dégâts sont tous faciles à faire dans ce mode de jeu car vous pouvez réapparaître, mais certains des plus complexes comme Planting Evidence, etc., ne peuvent pas être effectués.

Articles fourrés

Un autre excellent moyen qui ajoute beaucoup d’XP au fil du temps est de collecter des objets fourrés pendant que vous jouez au jeu. La collecte de pommes et d’autres fruits vous rapporte 25 XP pour chacun d’entre eux, et une simple pression / clic sur un seul bouton suffit.

Vous pouvez soit les collecter passivement pendant que vous jouez, soit aller dans les bot Lobbies et autres et les collecter uniquement. Bien sûr, faites-les en même temps que vos quêtes pour de meilleurs gains XP.

Méthode Creative AFK

La dernière méthode dont nous disposons aujourd’hui est ce que l’on appelle la méthode Creative AFK. Cela sera probablement corrigé très bientôt ou du moins nerf. Donc, même en écrivant ceci, nous ne savons pas si cela fonctionnera pour vous. Nous l’incluons pour la chance qu’il le pourrait.

Tout ce que vous avez à faire est de démarrer votre propre lobby créatif, de sélectionner Créer, puis de simplement passer du temps dans le hub pendant une période de temps définie. Et toutes les 15 minutes dans ce hall vous rapporterez 6300 XP, sans rien faire. Tu peux faire autre chose,

Cela ne dure que 4 à 5 cycles, donc toutes les heures et 15 minutes, vous devez quitter le hall et rejoindre pour recommencer à gagner de l’XP, ou jouer au jeu pour un changement de décor différent.

Cela ne dure que 4 à 5 cycles, donc toutes les heures et 15 minutes, vous devez quitter le hall et rejoindre pour recommencer à gagner de l'XP, ou jouer au jeu pour un changement de décor différent.