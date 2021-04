Comment modifier les véhicules dans Fortnite Chapter 2 Season 6

L’une des missions épiques de cette semaine à Fortnite nous demande de modifier les véhicules. Nous vous montrons ce que vous devez faire pour relever le défi.

Modifier les véhicules dans Fortnite c’est simple. Nous devons juste ramasser des roues et les lancer sur n’importe quel véhicule que nous voyons sur la carte Fortnite. Le problème est que nous ne trouverons pas partout des roues tout-terrain à mettre sur nos voitures. Si vous voulez trouver ces roues, il vous suffit de visiter une station-service ou l’atelier de réglage. Oui les amis, nous avons maintenant un atelier de réglage à Fortnite.

Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir où il se trouve et parler à un personnage qui n’apparaissait pas auparavant dans cette zone. En passant, nous pouvons faire certaines missions que ce PNJ nous demande de faire. Un conseil que je vous donne toujours, et dans la mesure du possible, est de jouer en mode mêlée pour terminer ces missions. Vous pouvez terminer n’importe quelle mission en mode Battle Royale, mais en mode escarmouche au cas où nous serions tués, nous pouvons relancer et essayer à nouveau de relever n’importe quel défi.

Plus de missions cette semaine 5 de la saison 6

Infligez des dégâts avec des mitraillettes (0/1 000) – Récompense: 24 000 XP de saison.

Conduisez de Burning Sands à Colossal Crops sans quitter le véhicule (0/1) – Récompense: 24000 Season XP.

Obtenez 2 secondes dans les airs à l’intérieur d’un véhicule (0/2) – Récompense: 24 000 XP de saison.

Maintenez une vitesse de 65 ou plus pendant 4 secondes dans un véhicule (0/1) – Récompense: 24 000 XP de saison.

Modifier les véhicules équipés de pneus tout-terrain (0/3) – Récompense: 24 000 XP de saison.

Enregistrer des boîtes de munitions (0/5) – Récompense: 24000 XP de saison.

Utilisez un feu de camp (0/1) – Récompense: 24000 XP de saison.

Missions légendaires