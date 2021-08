Comment m’inscrire à Star+ si j’ai déjà Disney+ ?

Star + est arrivé en Amérique latine ! Après plusieurs mois d’attente après son annonce, le nouveau service de streaming est déjà dans notre région avec une large gamme de contenus qui promettent des heures de divertissement. Si vous êtes déjà abonné à la plateforme Disney +, nous vous dirons ce que vous devez faire pour contracter ce nouveau lancement de la société.







Ce nouveau produit de Disney Il était déjà disponible dans certaines parties de l’Europe, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Canada, il devait donc encore faire partie de la guerre virtuelle en Amérique latine. Comme nous le savons, Netflix est le leader du classement avec le plus grand nombre d’abonnés, Amazon Prime Video est à la deuxième place et à la troisième place on retrouve Disney +, qui grâce à la possibilité de combiner des flux peut augmenter son nombre.

C’est une extension de ce que nous avions déjà en Disney+ avec le contenu des marques Marvel Studios, Star Wars, Pixar, National Geographic et Disney. Après l’achat de Fox, nous pouvons maintenant avoir un catalogue plein de lignes ABC, 20th Television, FX, Freeform, Hulu, 20th Century Studios, Searchlight, Touchstone et Hollywood Pictures, Outre événements sportifs ESPN en direct, sans aucun doute la grande nouveauté.

+ Comment contracter Star + si j’ai déjà Disney +

Dans le cas d Ceux qui ont déjà un compte Disney + peuvent simplement accéder au site officiel de Star +, où la première chose qui apparaîtra est le bouton d’abonnement. Là Vous devez entrer avec le même email et cela vous donnera l’option de paiement appelée « Combo + », dans lequel vous pouvez avoir les deux plates-formes à un prix inférieur. Examinez ici, dans la troisième rangée, combien cela vous coûterait dans votre pays !

Il est important que vous sachiez que Si vous avez engagé Disney+ pendant un an, et que vous souhaitez également accéder au nouveau streaming, vous ne paierez que l’abonnement Star+ et une fois les 365 jours écoulés vous paierez le Combo+ complet. Par exemple, si vous habitez en Argentine, le Combo+ coûte 995€, mais si vous avez déjà Disney+ depuis un an, le prix est de 880€, et une fois le premier contrat rempli vous passerez à 995€.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Étoile + pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Disney a lancés et continuera de se lancer uniquement sur la plate-forme. Tu peux le faire entrer ici. Qu’est-ce que tu attends?