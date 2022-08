Comment Millie Bobby Brown a perdu l’ouïe d’une de ses oreilles

Aujourd’hui, Millie Bobby Brown Il est l’une des grandes stars d’Hollywood. Grâce à votre participation à Productions Netflix telles que « Stranger Things » et « Enola Holmes », la jeune comédienne il a gagné une place dans l’industrie, ainsi que de nombreux fans en cours de route.

Pourtant, tout n’a pas été facile dans la vie de l’interprète. Depuis sa naissance, elle a dû faire face à divers traitements médicaux qui la marqueront à jamais. Cependant, elle n’a pas laissé ces circonstances l’arrêter dans sa carrière d’artiste.

La vérité est que, à la surprise de beaucoup, Millie Bobby Brown elle est sourde d’une oreille. Dans cette note, découvrez comment l’actrice de « Choses étranges » a perdu l’ouïe et comment il fait face à cette condition.

COMMENT MILLIE BOBBY BROWN A-T-ELLE PERDU L’AUDITION ?

Dans des déclarations pour le magazine Variétél’actrice Millie Bobby Brown révélé qu’il est sourd d’une oreille. Comme indiqué, elle est née avec une perte auditive partielle et, après plusieurs années de traitement par tube, Il a complètement perdu l’ouïe d’une de ses oreilles.

Cependant, son handicap auditif ne l’a pas empêché d’avoir une carrière réussie à Hollywood. On le sait, depuis qu’elle est toute petite elle a montré sa force et tout son talent d’actrice.

L’actrice de « Stranger Things » a révélé qu’elle était sourde d’une oreille. (Photo : Millie Bobby Brown/Instagram)

COMMENT MILLIE BOBBY BROWN GÈRE-T-ELLE ÊTRE SOURDE D’UNE OREILLE?

Face à cette circonstance, l’actrice a toujours essayé d’avoir une vie comme n’importe quelle autre jeune femme, mettant tous ses efforts dans les choses qu’elle fait. En ce sens, elle se distingue également comme une bonne chanteuse, bien qu’elle s’entende partiellement.

« Je viens juste de commencer à chanter et si je sonne mal, je m’en fiche parce que je fais ce que j’aime (…) Pas besoin d’être bon en chant. Vous n’avez pas besoin d’être doué pour la danse ou la comédie. Si vous aimez ce que vous faites et que vous aimez vraiment le faire, faites-le. Personne ne devrait vous arrêter. »a expliqué dans la même interview à Variété.

De plus, elle a révélé que son travail d’actrice est ce qui la passionne vraiment : « Je sais que cela semble fou, mais une fois que j’ai trouvé quelque chose que je veux faire, personne ne va m’arrêter. Si je ne savais pas coudre et que j’avais vraiment une passion pour la couture, bien sûr, je vais commencer à coudre. C’est la même chose avec le jeu d’acteur, alors me voilà. »il expliqua.

Millie Bobby Brown essaie de mener une vie normale, bien qu’elle ait perdu l’ouïe d’une de ses oreilles (Photo : Millie Bobby Brown / Instagram)

POURQUOI MILLIE BOBBY BROWN A-T-ELLE PRESQUE CESSÉ D’AGIR ?

Dans des déclarations récentes pour le magazine Séduire, Millie Il a également avoué qu’il était sur le point d’arrêter de jouer. Il convient de préciser que cela n’était pas dû à sa déficience auditive, mais aux mauvais traitements qu’elle a subis de la part de ce qu’elle définit comme une directrice de casting puissante à 10 ans qui la qualifiait de « très mature ».

« J’ai toujours su que j’étais mature et je n’ai vraiment pas pu m’en empêcher (…) [Escuchar eso] c’était vraiment difficile parce que je pensais [que la madurez] c’était une bonne chose. Et puis on m’a dit que ce n’était pas le cas, que je n’y arriverais pas [triunfar] dans cette industrie, c’était très pénible. J’ai été vraiment déprimé à ce sujet. »raconté.

Cependant, ses parents l’ont encouragée à ne pas abandonner et à faire une dernière audition : « Mes parents m’ont dit : ‘Fais juste cette dernière audition sur bande et ensuite tu pourras sortir et jouer à nouveau avec tes amis.’ Alors j’ai dit : ‘Ok, ouais, je devrais faire ça parce que je pense que c’est cool.expliqué

Trois mois plus tard, elle a été choisie comme Onze dans « Stranger Things » et sa carrière connaît une relance inattendue. Actuellement, à 18 ans, il attend le suite de « Enola Holmes » de Netflixcontinue de grandir en tant que femme d’affaires grâce à sa marque de maquillage « Florence, par Mills » et recevez des cours en ligne du Université Purdue.