Comment mettre quelqu’un en sourdine sur Instagram sans qu’il le sache

Arrêtez de voir le contenu d’un compte sans le savoir : muet sur Instagram

Si vous utilisez Instagram et que vous recevez tout le temps des publications de personnes que vous n’êtes pas intéressé à voir mais que vous ne voulez pas non plus vous désabonner, car elles le découvriront, alors vous pouvez utiliser l’astuce que nous vous proposons couper le son de quelqu’un sur instagram sans qu’il s’en aperçoive.

Il s’agit d’une fonctionnalité disponible dans l’application Instagram pour Android et qui vous permet de désactiver les utilisateurs pas besoin de les bloquer. Donc, si vous ne voulez pas bloquer pour bloquer, essayez ceci parce que je pense que vous allez l’aimer.

Comment désactiver un utilisateur sur Instagram étape par étape

Cette fonction de sourdine vous permet de ne vois pas les messages ou les histoires de certains followers sur Instagram de telle sorte qu’ils arrêtent de vous laisser sur votre nourrir.

Et vous vous demanderez, à quoi bon faire taire quand on peut bloquer ? Eh bien, parce qu’il y a des gens qu’il faut parfois suivre par « obligation ». Par exemple, des copains de travail, des ex qu’on ne veut pas bloquer, des amis d’amis qu’on aime beaucoup, etc.

Pour tous ces cas, le muting est idéal. C’est subtil et ça marche, parce que vous cesserez de voir des histoires et des messages de personnes dont vous ne vous souciez pas. Et bien sûr, l’autre personne ne saura rien, car même si elle peut se méfier du fait que vous l’avez mise en sourdine parce que vous n’interagissez jamais avec ce qu’elle publie, elle n’a vraiment pas à le savoir.

Si c’est ce que vous voulez faire, suivez simplement ces étapes depuis l’application Instagram Pour Android:

Ouvrez l’application Instagram sur votre mobile

Entrez le profil de l’utilisateur que vous souhaitez désactiver

Cliquez sur les 3 points du menu

Appuyez sur « Muet »

Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous demandant si vous souhaitez désactiver les publications ou les publications et les histoires

Il ne vous reste plus qu’à choisir l’option que vous souhaitez et ce serait tout. Pensez qu’à tout moment vous pouvez changer et couper le son d’un seul ou des deux.

A partir de maintenant, si tout s’est bien passé, tu ne verras plus rien de cette personne que tu as réduite au silence. Dans tous les cas, rappelez-vous que si vous préférez bloquer un utilisateur sur Instagram, vous pouvez également le faire en suivant les étapes du tutoriel précédent. C’est plus efficace et ainsi vous couperez complètement avec cette personne, car vous ne verrez rien et elle ne pourra rien voir de ce que vous publiez.

Pensez que si vous faites taire une autre personne, cette personne pourra voir tout ce que vous publiez tout à fait naturellement. Cela n’affecte pas dans ce sens.

Comment réactiver quelqu’un sur Instagram

Si vous êtes curieux de Voir ce que la personne que vous avez ignorée dans le passé publieNe vous inquiétez pas, vous pouvez revenir en arrière.

Voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’application Instagram

Entrez le profil de l’utilisateur que vous avez réduit au silence et que vous souhaitez rétablir

Cliquez sur « Muet »

Désactiver les commutateurs pour les publications et/ou les histoires

Une fois cela fait, vous verrez que le compte s’affiche normalement, avec toutes ses publications, comme si de rien n’était.

Tu peux désactiver et activer le son aux comptes que vous souhaitez et autant de fois que vous le souhaitez, afin que vous puissiez profiter à tout moment d’une chronologie plus adaptée à votre style. Votre Instagram, vos règles.

Comment savoir si quelqu’un m’a mis en sourdine ?

Il n’y a aucun moyen de savoir si quelqu’un d’autre vous a mis en sourdine. Cela pourrait vous donner un indice s’il ne voit jamais vos histoires ou ne réagit à aucun message, mais il n’y a aucun moyen de le savoir. Cependant, vous pouvez savoir si vous avez été bloqué sur Instagram.

comme vous l’imaginez, vous ne pourrez pas non plus savoir si une autre personne vous a mis en sourdine. Mais c’est ce qu’il y a.

