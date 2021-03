Comment mettre en miroir votre smartphone Android sur PC ou Mac

Vous pouvez mettre en miroir l’écran Android sur PC ou Mac. Le smartphone ou la tablette peuvent alors être contrôlés directement depuis l’ordinateur. Nous allons vous montrer comment l’outil pratique Vysor fonctionne pour refléter l’image.

Le multitâche peut être difficile. Par exemple, si vous devez garder un œil sur votre PC et votre smartphone en même temps pendant votre travail quotidien, vos yeux sautent constamment d’un écran à l’autre. Un outil pour le navigateur Chrome pourrait cependant aider ici. Avec Vysor – le nom du logiciel – vous reflétez l’affichage de votre smartphone Android directement sur le bureau, peut le gérer comme une fenêtre de programme normale et même le faire fonctionner avec la souris et le clavier. Voilà comment cela fonctionne.

Miroir Android sur PC: Téléchargez Vysor pour Windows, Mac, Linux ou le navigateur

Vysor est disponible en tant que plug-in de navigateur et en tant que programme pour les PC Windows, Mac et Linux. Vous pouvez trouver Vysor en téléchargement sur le site officiel. Les utilisateurs de Windows doivent également installer les pilotes Universal ADB.

Voici à quoi ressemble l’application Vysor Windows.

Miroir de l’écran Android: connectez le smartphone à l’ordinateur

Malheureusement, Vysor fonctionne uniquement avec les smartphones Android. Malheureusement, les propriétaires d’iPhone regardent dans le tube car Apple est beaucoup plus restrictif que Google lorsqu’il s’agit d’accéder aux fonctions du téléphone depuis l’ordinateur. Afin de pouvoir refléter l’écran de l’appareil Android sur le bureau, vous devez connecter le smartphone au PC ou au Mac à l’aide d’un câble USB. Pour que l’appareil soit correctement reconnu par Vysor, il est conseillé d’activer le mode «Envoyer des images» (PTP) sur le téléphone portable après l’avoir connecté.

Mettre en miroir l’image Android: activer le débogage USB dans les options du développeur

Pour que votre smartphone fonctionne avec Vysor, vous devez d’abord le faire débogage USB allumez l’appareil. Le bouton correspondant se trouve dans les options du développeur. Le chemin vers les options de développement est relativement simple, mais assez bien caché. Le menu correspondant se trouve dans les commandes générales du système, mais est initialement masqué à l’état d’usine.

Les options du développeur sont déverrouillées en appuyant plusieurs fois sur Construire.



Le menu se trouve alors dans les paramètres.



Là, vous devez cocher la case de débogage USB.



Pour le rendre visible, vous devez basculer dans le sous-menu « Informations sur le logiciel ». Vous pouvez le trouver sous « Paramètres système> Informations sur le téléphone> Informations sur le logiciel ». Toutes les informations sur le système d’exploitation Android y sont généralement répertoriées. En plus du numéro de version, vous pouvez également voir le numéro de version ici. Vous devez maintenant appuyer dessus plusieurs fois de suite – jusqu’à ce qu’un message apparaisse indiquant que les options de développement Android ont été activées. Les options de développement elles-mêmes se trouvent désormais également dans les paramètres système. Activez le débogage USB en cochant la case appropriée.

Démarrez le smartphone dans Vysor

Dès que tout est correctement configuré, le smartphone peut être démarré via Vysor. Après le démarrage, le smartphone connecté peut s’afficher immédiatement. Sinon, cliquez simplement sur le bouton « Rechercher des appareils ». Le téléphone portable devrait maintenant être disponible pour la sélection. Si la configuration a réussi, une nouvelle fenêtre du bureau s’ouvre après avoir cliqué, dans laquelle l’affichage du smartphone est alors affiché. Malheureusement, celui montré est Résolution d’écran relativement faible dans la version gratuite de Vysor. Mais vous pouvez travailler avec le smartphone.

Contrôle par smartphone avec souris et clavier

La chose pratique à propos de Vysor est que le smartphone est accessible via l’application comme n’importe quel autre programme PC souris et clavier peut être utilisé. Tous les éléments d’entrée à l’écran réagissent au clic avec le pointeur de la souris et les messages SMS, e-mails ou textes peuvent être facilement saisis avec le clavier. Cependant, l’affichage est reflété avec un délai minimal. Il semble également y avoir un inconvénient avec les smartphones dotés d’un bouton d’accueil physique. Cela n’est logiquement pas reflété par l’application sur le bureau. Pour les appareils où le bouton d’accueil est intégré à l’écran, cela est également indiqué dans Vysor, ce qui simplifie bien sûr la navigation dans les menus de manière significative.

