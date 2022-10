Comment mettre des raccourcis vers Google Drive sur mobile

in

C’est le moyen le plus simple de créer un raccourci mobile pour accéder aux fichiers et dossiers Google Drive.

Google Drive accorde à ses utilisateurs une unité d’une capacité de stockage de 15 Go totalement gratuitsoù logiquement vous pouvez enregistrer n’importe quel type de fichier.

Vous pouvez personnaliser cet appareil comme vous le souhaitez et même créer différents dossiers et les partager avec votre équipe.

Cependant, si vous faites partie des utilisateurs qui utilisent constamment l’application de Google Drive depuis Androidc’est possible améliorez votre productivité créer raccourcis vers des fichiers sur votre lecteur ou dossiers fabriqué. Si vous ne savez pas comment faire, rejoignez-nous !

Comment acheter plus d’espace de stockage pour Google Drive

Ainsi, vous pouvez mettre des raccourcis vers des fichiers ou des dossiers Google Drive sur votre mobile

Appuyez longuement sur l’écran de votre mobile sur un espace vide et sélectionnez l’option « widgets » . Cette étape peut varier en fonction du mobile et de la couche de personnalisation.

. Cette étape peut varier en fonction du mobile et de la couche de personnalisation. Vous verrez maintenant les applications qui ont des widgets. Chercher « Google Drive » et sélectionnez le widget qui correspond le mieux à vos besoins.

Habituellement, il affichera 4 options de widget avec différentes fonctions et bien sûr, chaque widget prendra de la place sur l’écran d’accueil de votre mobile. Appuyez longuement sur le widget de votre choix et déposez-le sur l’écran d’accueil de votre appareil.

Si vous avez plus d’un compte Gmail sur votre mobile, il vous demandera à quelle unité vous souhaitez créer l’accès direct et appuyez sur « Accepter » .

. Maintenant, en fonction du widget que vous avez sélectionné, choisissez le fichier auquel vous souhaitez accéder directement et appuyez sur « Sélectionner ».

N’oubliez pas que vous devez disposer de suffisamment d’espace sur l’écran d’accueil pour pouvoir accéder directement à Google Drive. Et si vous ne savez toujours pas quel widget utiliser comme raccourci, continuez à lire…

Widget d’accès direct à un fichier 1X1

Le raccourci lecteur classique Google Drive occupe un espace sur l’écran d’accueil du mobile 1X1. Avec ce widget, vous pouvez créer le raccourci vers un fichier particulier que vous avez stocké sur votre disque. Il convient de noter que vous ne pouvez faire accès direct à 1 seul dossier.

Cependant, si vous voulez créer différents raccourcis, vous devrez ajouter plusieurs widgets à l’écran d’accueil mobile. Pour ce faire, vous n’aurez qu’à faire ce qui suit :

Entrez dans la section widget et maintenez le widget enfoncé « Raccourci… 1X1 » faites-le glisser et déposez-le sur l’écran d’accueil de votre mobile.

faites-le glisser et déposez-le sur l’écran d’accueil de votre mobile. Si vous utilisez plusieurs comptes, choisissez l’e-mail où se trouve le fichier vers lequel vous souhaitez créer un raccourci et appuyez sur « Accepter » .

. Dans cette section, vous aurez accès à votre lecteur, sélectionnez maintenant le fichier dans Drive et appuyez sur « Sélectionner ».

Si pour une raison quelconque vous souhaitez supprimer le raccourci créé, vous n’aurez qu’à appuyer dessus et le maintenir enfoncé et le faire glisser vers le haut de l’écran et le déposer sur l’option « Supprimer » pour le supprimer.

Widget Actions rapides 3X2

L’un des plus grands widgets Google Drive c’est lui widget d’actions rapides, il occupe un espace de 3X2. Il s’agit d’une petite application avec laquelle vous pouvez effectuer diverses actions à partir d’un seul endroit. Si vous voulez l’avoir, procédez comme suit :

Entrez dans la section widget et maintenez le widget enfoncé Actions rapides… 3X2 faites-le glisser et déposez-le sur l’écran d’accueil de votre mobile.

faites-le glisser et déposez-le sur l’écran d’accueil de votre mobile. Une fois ajouté à votre écran d’accueil, il affichera un total de 5 options très utiles, que nous mentionnerons ci-dessous :

icône de loupe

La icône de loupe Il vous donne un accès direct au moteur de recherche intelligent de Google Drive, vous n’aurez qu’à utiliser des mots-clés et il affichera les fichiers associés au mot.

Enregistrer les fichiers

Enregistrer les fichiers est une icône représentée par un flèche vers le hautégalement connu sous le nom de « icône de chargement ».

Si vous touchez l’icône, vous pouvez accéder à la section multimédia de votre appareil, par conséquent, il affichera toutes les images et vidéos que vous avez stockées. Sélectionnez maintenant les images que vous souhaitez enregistrer sur votre lecteur et appuyez sur « Sauvegarder ».

La photographie

Si vous touchez le icône de la photographie L’application de l’appareil photo s’ouvrira et une fois que vous aurez capturé l’image, elle affichera l’option d’enregistrement sur votre lecteur.

Plus

Est icône plus ( + ) vous donnera un accès rapide aux autres options de Google Drive.

logo google drive

Si vous touchez le icône du logo google drive vous pourrez accéder à votre box de stockage.

Widget Fichiers suggérés 3X2

La widget de fichiers suggérés Il est assez polyvalent et possède un Dimension 3X2. Avec cette application, vous pouvez afficher les derniers fichiers que vous avez enregistrés sur votre unité de stockage et vous pouvez même rechercher et enregistrer des fichiers que vous avez sur votre appareil mobile.

Widget Scanner de lecteur 1X1

La fonction de widget scanner c’est enregistrer les images que vous avez faites sur l’appareil et vous donne la possibilité de configurer dans quel dossier vous voulez que les images soient stockées.

Bien sûr, les images que vous créez via le widget peuvent également être visualisées via l’application Google Photos.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂